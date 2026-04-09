La combinación de dos frentes fríos activará un periodo de lluvias intensas que se extenderá durante cinco días consecutivos, con tormentas persistentes, posibles granizadas y actividad eléctrica. El pronóstico anticipa precipitaciones de distinta intensidad en múltiples estados, lo que encendió las alertas ante posibles afectaciones como encharcamientos, inundaciones y complicaciones en la movilidad. El fenómeno será impulsado por la interacción de los frentes fríos 43 y 44, que generarán condiciones inestables desde mitad de semana hasta el domingo 12 de abril. El primero se mantendrá estacionario en el sureste, mientras que el segundo ingresará por el noroeste, reforzando las lluvias en distintas regiones. Esta combinación dará lugar a precipitaciones constantes, con variaciones en su intensidad según el día y la zona. Las lluvias más intensas se concentrarán en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León y Tamaulipas, donde se esperan acumulados significativos, especialmente entre miércoles y jueves. A lo largo de los días, las precipitaciones se extenderán hacia el centro y sur del país, alcanzando también al Valle de México. Aunque habrá variaciones, el patrón general será de lluvias continuas con momentos de mayor intensidad. Además de las precipitaciones, las autoridades alertaron por condiciones severas asociadas a este sistema, como descargas eléctricas y caída de granizo en diversas zonas. Estos fenómenos pueden incrementar el riesgo de afectaciones, desde daños materiales hasta interrupciones en servicios. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el clima.