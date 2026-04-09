El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para el jueves 9 de abril la llegada de tormentas eléctricas que provocarán fuertes lluvias y probable caída de granizo en distintos puntos de la República Mexicana. Desde el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima enviaron una serie de advertencias ante las inclemencias climáticas que se pueden llegar a registrar a lo largo de la jornada en distintas zonas. El SMN confirmó que durante el jueves 9 de abril, una vaguada en altura interaccionará con inestabilidad atmosférica, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, así como rachas de viento sobre el norte y noreste de la República Mexicana. El mismo escenario se evidenciará en la Mesa Central y sureste del país, incluida la península de Yucatán, donde canales de baja presión se asociarán con el ingreso de humedad, generando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En este contexto, desde el SMN detallaron cuáles son los estados del país que se verán afectados por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados: Además de las intensas lluvias, el SMN confirmó que prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Concretamente, hacia la tarde, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el centro de Michoacán, noroeste de Guerrero, sur de Oaxaca y la costa de Chiapas; de 35 a 40 grados Celsius en Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Campeche, Yucatán, el suroeste de Chihuahua, este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas y el suroeste de Puebla, y de 30 a 35 grados Celsius en Coahuila, Tabasco, Quintana Roo, noreste de Baja California, sur de Baja California Sur, sur de Zacatecas y el suroeste del Estado de México. Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores. Por otro lado, habrá viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche y Yucatán Cabe destacar que los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.