El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, del Gobierno de México, alertó por un periodo de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas debido al avance del frente frío 21 y varios canales de baja presión.
El fenómeno de la niña sigue vigente en el clima en el país impactará principalmente al noreste, oriente y sureste del país, con riesgo de inundaciones, deslaves y oleaje elevado, por lo que autoridades piden extremar precauciones durante el fin de semana incluyendo el lunes 15 de diciembre.
Clima hoy sábado 13 de diciembre
Este sábado 13 de diciembre predominarán lluvias dispersas y chubascos en gran parte del país, con ambiente templado en el centro y calor intenso en el occidente y sureste, además de vientos moderados.
- Quintana Roo: lluvias fuertes a muy fuertes
- Chiapas, Campeche y Yucatán: chubascos con lluvias fuertes
- Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Michoacán: chubascos
- Ciudad de México y Edomex: lluvias aisladas
Clima hoy domingo 14 de diciembre
Mañana domingo 14 de diciembre será el día más crítico, con lluvias muy fuertes a intensas, viento de “Norte” severo y marcado descenso de temperatura en varias regiones del país.
- Chiapas: lluvias intensas
- Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca: lluvias muy fuertes
- Quintana Roo: lluvias fuertes
- Istmo de Tehuantepec: vientos de hasta 90 km/h y oleaje elevado
Clima hoy lunes 15 de diciembre
Para el lunes continuarán las lluvias fuertes en el oriente y sureste, aunque con ligera disminución en algunas zonas, persistiendo el viento del norte y ambiente frío en regiones serranas.
- Puebla, Veracruz y Chiapas: lluvias muy fuertes
- Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo: lluvias fuertes
- Oaxaca: chubascos y rachas intensas
- Península de Yucatán: chubascos dispersos
Zoom profundo al clima para la CDMX este fin de semana
En la Ciudad de México se espera un fin de semana con cielo mayormente nublado, ambiente fresco por las mañanas y lluvias de ligeras a moderadas, acompañadas de rachas de viento.
- Sábado: lluvias aisladas, máxima de 25 °C
- Domingo: chubascos, máxima de 22 °C
El SMN advierte por rachas de hasta 50 km/h. Las autoridades recomiendan a la población capitalina tomar precauciones por pavimento mojado, posibles encharcamientos y caída de ramas, además de mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN.