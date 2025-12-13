El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, del Gobierno de México, alertó por un periodo de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas debido al avance del frente frío 21 y varios canales de baja presión.

El fenómeno de la niña sigue vigente en el clima en el país impactará principalmente al noreste, oriente y sureste del país, con riesgo de inundaciones, deslaves y oleaje elevado, por lo que autoridades piden extremar precauciones durante el fin de semana incluyendo el lunes 15 de diciembre.

Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

Clima hoy sábado 13 de diciembre

Este sábado 13 de diciembre predominarán lluvias dispersas y chubascos en gran parte del país, con ambiente templado en el centro y calor intenso en el occidente y sureste, además de vientos moderados.

Quintana Roo: lluvias fuertes a muy fuertes

Chiapas, Campeche y Yucatán: chubascos con lluvias fuertes

Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Michoacán: chubascos

Ciudad de México y Edomex: lluvias aisladas

Clima hoy domingo 14 de diciembre

Mañana domingo 14 de diciembre será el día más crítico, con lluvias muy fuertes a intensas, viento de “Norte” severo y marcado descenso de temperatura en varias regiones del país.

Chiapas: lluvias intensas

Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca: lluvias muy fuertes

Quintana Roo: lluvias fuertes

Istmo de Tehuantepec: vientos de hasta 90 km/h y oleaje elevado

Clima hoy lunes 15 de diciembre

Para el lunes continuarán las lluvias fuertes en el oriente y sureste, aunque con ligera disminución en algunas zonas, persistiendo el viento del norte y ambiente frío en regiones serranas.

Puebla, Veracruz y Chiapas: lluvias muy fuertes

Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo: lluvias fuertes

Oaxaca: chubascos y rachas intensas

Península de Yucatán: chubascos dispersos

Zoom profundo al clima para la CDMX este fin de semana

En la Ciudad de México se espera un fin de semana con cielo mayormente nublado, ambiente fresco por las mañanas y lluvias de ligeras a moderadas, acompañadas de rachas de viento.

Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México: lluvias aisladas en la Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. SMN

Sábado: lluvias aisladas, máxima de 25 °C

Domingo: chubascos, máxima de 22 °C

El SMN advierte por rachas de hasta 50 km/h. Las autoridades recomiendan a la población capitalina tomar precauciones por pavimento mojado, posibles encharcamientos y caída de ramas, además de mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN.