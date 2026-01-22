Una tormenta de nieve histórica se aproxima: cuáles son las zonas en alerta roja por avalanchas y temperaturas bajo cero. (Foto: Archivo)

Este jueves 22 de enero el panorama meteorológico de los Estados Unidos se encuentra bajo la influencia de un sistema invernal muy amplio que abarca gran parte del país, según el National Weather Service.

Aunque gran parte del territorio sigue con temperaturas bajo cero y eventos de nieve e hielo, ciertos sectores del sur y sureste muestran indicios de lluvia helada y precipitaciones mixtas en el paso de un frente frío extendido, con riesgo de impacto en el tránsito y la infraestructura.

Esta situación ocurre en un contexto donde los pronósticos alertan sobre la posibilidad de una tormenta invernal histórica que se intensificará hacia el fin de semana.

Cuáles son las zonas en alerta roja

Sur, sureste y valle del Mississippi: lluvia helada y aguanieve

En el sur y sureste de los Estados Unidos, desde el norte de Texas hasta partes del valle del Mississippi y Tennessee, el National Weather Service identifica áreas con lluvia helada y aguanieve vinculadas al paso del frente frío que se desplaza hacia el este. Este tipo de precipitación puede crear superficies resbaladizas sobre rutas principales y secundarias, elevando el riesgo de accidentes y complicaciones para el transporte regional.

En zonas urbanas clave como Dallas-Fort Worth, Little Rock y Memphis, las autoridades locales han advertido sobre posibles acumulaciones de hielo en cables eléctricos y vegetación ligera debido a la lluvia helada, situación que podría derivar en cortes de energía de corto plazo si las condiciones se sostienen.

Noreste y centro: nieve intensa y mezcla predominante

Aunque no se espera lluvia fuerte en el noreste y centros del este, estos sectores enfrentan un fenómeno de nieve más notable, con acumulaciones importantes que pueden superar los 15 a 30 centímetros en algunos tramos del valle del Ohio y la parte media del Atlántico y podrían causar avalanchas. En estas regiones, la precipitación se presenta mayormente como nieve o mezcla con hielo, más que como lluvia pura, reflejando la intensidad del aire ártico que domina el frente.

El impacto de este patrón en ciudades como Washington D.C., Louisville y Nueva York significará visibilidad reducida, transporte complicado y posibles cancelaciones en las rutas aéreas y terrestres si las acumulaciones de nieve se confirman conforme a las previsiones actuales.

Pronóstico extendido y alertas oficiales

De acuerdo con el National Weather Service, el sistema que afecta hoy al país ganará fuerza hacia el fin de semana, ampliando la zona de impacto desde las Grandes Llanuras hasta el noreste. Las autoridades meteorológicas ya han emitido avisos de tormenta invernal para varias regiones ante la amenaza de nieve intensa, hielo y lluvia helada que superará las condiciones típicas de la temporada en varios estados.

En este contexto, aumenta el riesgo de cortes de energía, carreteras cubiertas de nieve y hielo, y movilidad restringida en el sur y este del país, especialmente entre viernes y domingo, cuando el sistema alcance su punto máximo de desarrollo.