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El Gobierno de México, a través del ISSSTE, difundió una campaña para promover el uso de lenguaje incluyente y modificar expresiones cotidianas que, de acuerdo con la institución, podrían dejar fuera a ciertos sectores de la población. La iniciativa propone reemplazar palabras y frases usadas comúnmente en el español hablado en el país.
En una publicación oficial, el ISSSTE señaló que “usar formas más incluyentes ayuda a que nadie se quede fuera” y aseguró que muchas expresiones se utilizan “en automático”, aunque pueden cambiarse por alternativas consideradas más neutrales. La campaña recomienda evitar frases como “los usuarios” o “los votantes”.
ISSSTE propone nuevas expresiones para evitar asumir género
La institución explicó que “el truco está en hablar sin asumir género”, con el objetivo de construir mensajes más incluyentes y respetuosos.
El material difundido en redes sociales muestra ejemplos de palabras que sugieren reemplazar en conversaciones, documentos y mensajes públicos.
- “Los que participan”: “Quienes participen”
- “Los usuarios”: “Las personas usuarias”
- “El supervisor”: “Quien supervise”
- “Los votantes”: “Cada votante”
Según el ISSSTE, estos cambios buscan que “nadie se quede fuera” del mensaje y fomentar una comunicación más incluyente dentro de instituciones y espacios públicos.
La campaña generó debate en redes sociales entre quienes apoyan adaptar el lenguaje y quienes consideran innecesarias estas modificaciones en la forma tradicional de hablar español.