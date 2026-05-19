En esta noticia ISSSTE propone nuevas expresiones para evitar asumir género

El Gobierno de México, a través del ISSSTE, difundió una campaña para promover el uso de lenguaje incluyente y modificar expresiones cotidianas que, de acuerdo con la institución, podrían dejar fuera a ciertos sectores de la población. La iniciativa propone reemplazar palabras y frases usadas comúnmente en el español hablado en el país.

En una publicación oficial, el ISSSTE señaló que “usar formas más incluyentes ayuda a que nadie se quede fuera” y aseguró que muchas expresiones se utilizan “en automático”, aunque pueden cambiarse por alternativas consideradas más neutrales. La campaña recomienda evitar frases como “los usuarios” o “los votantes”.

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ISSSTE propone nuevas expresiones para evitar asumir género

La institución explicó que “el truco está en hablar sin asumir género”, con el objetivo de construir mensajes más incluyentes y respetuosos.

El material difundido en redes sociales muestra ejemplos de palabras que sugieren reemplazar en conversaciones, documentos y mensajes públicos.

“Los que participan”: “Quienes participen”

“Los usuarios”: “Las personas usuarias”

“El supervisor”: “Quien supervise”

“Los votantes”: “Cada votante”

Frases propuestas desde le ISSSTE. ISSSTE

Según el ISSSTE, estos cambios buscan que “nadie se quede fuera” del mensaje y fomentar una comunicación más incluyente dentro de instituciones y espacios públicos.

La campaña generó debate en redes sociales entre quienes apoyan adaptar el lenguaje y quienes consideran innecesarias estas modificaciones en la forma tradicional de hablar español.