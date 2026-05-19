El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que realizará visitas domiciliarias a contribuyentes en todo México para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El operativo tiene especial foco en adultos mayores, jubilados y pensionados.
¿Por qué el SAT puede llegar a tu casa?
Las visitas se activan cuando la autoridad detecta irregularidades en las declaraciones fiscales de un contribuyente, un responsable solidario o personas vinculadas a ellos.
En esos casos, el procedimiento de revisión aplica sin excepciones por edad ni condición.
Para este sector, el SAT tiene la obligación legal de informarles que pueden acceder a asesoría jurídica gratuita y solicitar la presencia de un representante legal. Si esa garantía no se respeta, el procedimiento puede quedar invalidado.
Qué hacer si el SAT llama a tu puerta
Ante una visita domiciliaria, los contribuyentes deben tener en cuenta sus derechos desde el primer momento.
El organismo está obligado a entregar la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado e informar sobre derechos y obligaciones al inicio de la revisión.
También es posible corregir la situación fiscal mediante declaraciones normales o complementarias, y solicitar el cierre anticipado del proceso si se demuestra que las obligaciones fueron cumplidas, siempre que hayan transcurrido al menos tres meses desde que comenzó la revisión.