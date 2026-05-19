Con abogados y cámaras especiales: el SAT visitará casa por casa para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales (foto: archivo).

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que realizará visitas domiciliarias a contribuyentes en todo México para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El operativo tiene especial foco en adultos mayores, jubilados y pensionados.

¿Por qué el SAT puede llegar a tu casa?

Las visitas se activan cuando la autoridad detecta irregularidades en las declaraciones fiscales de un contribuyente , un responsable solidario o personas vinculadas a ellos.

El SAT vigila casa por casa para detectar discrepancias fiscales.

En esos casos, el procedimiento de revisión aplica sin excepciones por edad ni condición.

Para este sector, el SAT tiene la obligación legal de informarles que pueden acceder a asesoría jurídica gratuita y solicitar la presencia de un representante legal. Si esa garantía no se respeta, el procedimiento puede quedar invalidado.

Qué hacer si el SAT llama a tu puerta

Ante una visita domiciliaria, los contribuyentes deben tener en cuenta sus derechos desde el primer momento.

Al inicio de una revisión domiciliaria, el SAT está obligado a entregar la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado e informar sobre derechos y obligaciones al inicio de la revisión.

El organismo está obligado a entregar la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado e informar sobre derechos y obligaciones al inicio de la revisión.

También es posible corregir la situación fiscal mediante declaraciones normales o complementarias, y solicitar el cierre anticipado del proceso si se demuestra que las obligaciones fueron cumplidas, siempre que hayan transcurrido al menos tres meses desde que comenzó la revisión.