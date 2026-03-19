La medida responde a criterios de seguridad. De acuerdo con las autoridades, el diseño de los autobuses y la velocidad a la que circulan en ciertos tramos incrementan el riesgo de caídas cuando los pasajeros permanecen parados en la parte superior. Por ello, ese espacio quedará limitado exclusivamente a quienes encuentren asiento disponible. El Metrobús de la Ciudad de México implementó una modificación en la operación de la Línea 7: a partir de ahora, los usuarios no podrán viajar de pie en el segundo nivel de las unidades de doble piso. Además, se informó que habrá supervisión para asegurar el cumplimiento de la disposición y se podrán aplicar sanciones en caso de desacato. La prohibición de viajar de pie responde a consideraciones de seguridad. En el segundo piso de la Línea 7 del Metrobús, la velocidad alcanzada en ciertos tramos aumenta el riesgo de caídas para aquellos que no disponen de un asiento o no pueden sostenerse adecuadamente. Las autoridades han indicado que esta medida es parte de una estrategia más integral destinada a fortalecer la seguridad en el transporte público y a reducir la probabilidad de accidentes en rutas con una alta afluencia de pasajeros. El Metrobús ha comunicado que se implementarán sanciones para aquellos que no cumplan con la nueva normativa. Aunque los montos y tipos de multas aún no han sido especificados, el objetivo es establecer medidas correctivas que aseguren el respeto a la norma. Asimismo, se anticipa la colaboración del personal de vigilancia y supervisores a bordo, quienes tendrán la facultad de solicitar a los pasajeros que ocupen sus asientos o, en su defecto, que desciendan al primer nivel de la unidad con el fin de prevenir riesgos. La medida tendrá un impacto significativo en los pasajeros que utilizan la Línea 7 durante las horas pico, momentos en los cuales es habitual viajar de pie debido a la escasez de espacios. En este contexto, las autoridades sugieren planificar el viaje con mayor antelación, elegir horarios menos congestionados o dirigirse al primer piso de la unidad. Adicionalmente, se intensificará la vigilancia en las estaciones y en los accesos con el fin de prevenir el incumplimiento de la prohibición.