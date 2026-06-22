La inflación mostró una desaceleración inesperada en mayo, debido a una baja mayor a la anticipada de los precios agropecuarios, como el huevo, el tomate y el chile serrano.

En esta noticia ¿Alivio temporal?

Por primera vez desde agosto del año pasado, la encuesta de especialistas de Citi redujo el pronóstico de inflación para el cierre de este año, después de que en mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor se desacelerara a 3.92%.

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Para el cierre de este año, la expectativa de inflación se contrajo a 4.23% de acuerdo con el consenso de la encuesta quincenal, desde 4.3% para el cierre de este año en la encuesta que se realizó en la quincena pasada.

La última vez que el consenso redujo la expectativa de inflación para el cierre de 2026 fue en la encuesta del 5 de agosto, cuando el pronóstico estaba en 3.76%, y bajó de 3.8% en el ejercicio del 22 de julio del año pasado.

Durante este año, entre febrero y mayo, la inflación se había mantenido por encima de 4%, debido al incremento en los precios de productos como los refrescos, cigarros y bebidas energéticas, que aumentaron su precio al público a partir del incremento que aprobó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

A esto se sumó un fuerte incremento en el precio del jitomate, que hasta mayo tiene un incremento de prácticamente el doble, a lo que se sumó el alza de otros precios del sector agropecuario, como la papa, que hasta mayo pasado registró un alza superior a 50%.

Sin embargo, la inflación mostró una desaceleración inesperada en mayo, debido a una baja mayor a la anticipada de los precios agropecuarios, particularmente el huevo, el tomate y el chile serrano.

Este miércoles se publicará el resultado de la inflación para la primera quincena de junio.

¿Alivio temporal?

De acuerdo con estimaciones de Banamex, la baja en la inflación será temporal, pues existen varios factores que van a presionar al alza al indicador para el resto del año.

El banco mantiene la proyección de sus estimaciones de inflación para el cierre del año en 4.3%.

“Seguimos anticipando presiones al alza por los aranceles que entraron en vigor a inicio de año, que se manifestarán gradualmente sobre las mercancías no alimenticias (genéricos relacionados con vestido, calzado y autos eléctricos, principalmente)”, pronosticó el área de Estudios Económicos del banco en mayo pasado.