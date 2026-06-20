La edad de jubilación para miles de maestras y maestros en México dejará de aumentar y comenzará a reducirse de manera gradual durante los próximos años, según confirmó el Gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar las condiciones laborales y de retiro del magisterio nacional.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia presidencial, donde destacó que la decisión representa un reconocimiento a las décadas de servicio prestadas por las y los docentes.

Por otra parte, Mario Delgado sostuvo que forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer los derechos laborales y la seguridad social del personal educativo.

Para maestros y maestras

¿Cuál será la nueva edad de jubilación para maestras y maestros?

La SEP informó que se detendrá el incremento progresivo en la edad mínima de retiro contemplado en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE. En su lugar, se aplicará una reducción gradual que permitirá alcanzar nuevas edades de jubilación para el año 2034.

De acuerdo con Mario Delgado, las mujeres podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación correspondiente. El funcionario aseguró que esta modificación beneficiará a miles de trabajadores de la educación en todo el país.

“La Presidenta de México decidió detener el incremento en la edad mínima de jubilación prevista en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, estableciendo una reducción gradual que permitirá alcanzar, en 2034, una edad mínima de jubilación de 53 años para las mujeres y de 55 años para los hombres“, señaló el secretario de Educación Pública.

Asimismo, destacó que la medida busca ofrecer un retiro más justo para quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio educativo. “Esta decisión representa un paso importante hacia la revalorización de las maestras y los maestros de México”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum lo confirmó | A partir de agosto, funcionarios federales llegarán a las escuelas con una propuesta que cambiará la educación. Fuente: EFE Mario Guzmán

Otras medidas anunciadas para beneficiar al magisterio

Además de los cambios en materia de jubilación, la SEP destacó diversas acciones implementadas en favor de las y los docentes:

El salario promedio del magisterio alcanzará los 20 mil 351 pesos mensuales en 2026 .

Más de 1.2 millones de maestras y maestros han obtenido certeza laboral mediante procesos de basificación.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar permitirá complementar las pensiones para que los trabajadores puedan retirarse con hasta el 100 % de su último salario.

Se establecieron nuevos mecanismos para cambios de centro de trabajo, beneficiando a 75 mil docentes .

Continúan los trabajos para sustituir la USICAMM mediante una reforma construida con participación del magisterio.

Durante su intervención, Mario Delgado afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado una transformación profunda en favor del sector educativo.

“El Fondo de Pensiones para el Bienestar garantiza que las y los trabajadores puedan jubilarse con hasta el 100 por ciento de su último salario”, aseguró. Con estas medidas, el Gobierno federal busca fortalecer las condiciones laborales, salariales y de retiro de quienes integran el sistema educativo nacional.