En México, el Código Civil Federal define de manera específica quiénes tienen derecho a heredar y en qué orden cuando una persona fallece sin un testamento válido. Este procedimiento, conocido como sucesión intestamentaria, suele generar sorpresas entre muchas familias que desconocen cómo opera la ley en estos casos.

Aunque se tenga un testamento, ello no garantiza automáticamente que las últimas voluntades se cumplan. Existen situaciones en las que un juez puede invalidar este documento debido a irregularidades en su elaboración, vicios de consentimiento o incumplimiento de requisitos legales.

Se aleja la Ley de Sucesiones: cómo se distribuye una herencia sin testamento y quién queda excluido (foto: archivo).

Cuando esta situación se da, la distribución de los bienes deja de regirse por la voluntad del fallecido y pasa a sujetarse a las reglas establecidas por la legislación.

¿Por qué puede declararse inválido un testamento?

Un testamento puede ser impugnado judicialmente por diversas causas, entre ellas:

Defectos o irregularidades en su formalización ante notario.

Que la persona que lo otorgó no contara con plena capacidad mental al momento de firmarlo.

La existencia de engaños, amenazas o presiones que hayan influido en su contenido.

El incumplimiento de las formalidades exigidas por la ley.

Los posibles herederos o cualquier persona con interés legítimo pueden promover una acción de nulidad ante un juez civil. Si la autoridad determina que el documento es inválido, este pierde sus efectos legales y la herencia se tramita como si nunca hubiera existido .

Cabe señalar que este tipo de procedimientos suele prolongarse durante varios años. Mientras el litigio permanece abierto, los bienes pueden quedar sujetos a medidas cautelares que impiden su venta, transferencia o disposición.

El papel del cónyuge cuando no existe un testamento válido

Si el testamento es anulado, la herencia se reparte conforme a las reglas de la sucesión legítima. En primer lugar, tienen derecho a heredar los hijos del fallecido . Sin embargo, cuando no existen descendientes o estos fallecieron sin dejar hijos, el cónyuge sobreviviente adquiere una posición prioritaria dentro del orden sucesorio, incluso por encima de los padres y hermanos del difunto.

Cuando sí existen hijos, el esposo o la esposa también participa en la herencia y recibe una porción equivalente a la que corresponde a cada descendiente.

Además, si el matrimonio estaba sujeto al régimen de sociedad conyugal, el cónyuge ya es propietario de la mitad de los bienes comunes generados durante la unión, antes de que se realice cualquier reparto hereditario.

Cómo proteger tu patrimonio y evitar conflictos futuros

Los especialistas advierten que un documento elaborado de forma incorrecta puede generar tantos problemas como no contar con uno. Aspectos como la forma en que se redacta el documento, el notario que interviene o las circunstancias en las que se firma, pueden influir en su validez.

Por ello, recomiendan revisar el documento, especialmente cuando ocurren cambios importantes en la vida familiar, como:

Divorcios o separaciones.

Nacimiento de hijos o nuevos herederos.

Fallecimiento de beneficiarios previamente designados.

Adquisición de nuevos bienes o patrimonio.

Un documento válido años atrás puede requerir actualizaciones para evitar futuros problemas.

Asimismo, los expertos sugieren complementar la planeación patrimonial con otras herramientas legales, como fideicomisos, donaciones en vida, designación de beneficiarios en cuentas bancarias y seguros, así como estructuras familiares de protección patrimonial.

Si bien ninguna de estas figuras sustituye al testamento, en conjunto pueden fortalecer la estrategia sucesoria y reducir el riesgo de que una eventual resolución judicial altere el destino previsto para los bienes.