Banxico confirma multa de 12,800 pesos por no activar el MTU en transferencias: cómo hacerlo paso a paso.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es la nueva medida que ya es obligatoria para transferencias bancarias en México. Esto quiere decir que los usuarios tienen que definir un monto máximo por transferencia bancaria, lo que garantiza un mayor control y evitará riesgo de fraudes.

Desde el sector bancario informaron que los clientes que no configuren dicho monto tendrán asignado un límite por defecto.

Esta medida no solo impactó a clientes individuales, sino también a comercios y trabajadores independientes que reciben pagos en línea.

¿Qué pasa si no se activa el MTU?

La regulación aclara que no habrá sanciones económicas para quienes no habiliten esta función.

El MTU es la nueva medida que ya es obligatoria para transferencias bancarias en México.

Sin embargo, a partir de octubre de 2025, las cuentas sin MTU configurado quedarán sujetas a un límite automático de 1,500 UDIS, equivalentes a unos 12,800 pesos por operación.

Esto significa que si se requiere hacer una transferencia por un monto superior, la transacción podría ser rechazada o necesitar un proceso adicional de autenticación.

¿Cómo configurar el MTU en Banxico?

Si eres usuario de Banxico, activar el MTU para fijar el límite de las transferencias es un proceso rápido que se puede completar desde la aplicación. Para configurar el MTU en Banxico, los usuarios deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación bancaria y acceder al menú principal. Seleccionar la opción de “Configuración” o “Ajustes”. Ingresar a “Límites de operaciones” y definir el monto máximo para transferencias. Guardar los cambios y confirmar la activación mediante un código enviado al teléfono registrado.

Conviene establecer un monto adecuado para evitar tener que modificarlo cada vez que se realice una transferencia.

¿En qué fecha será obligatorio el MTU?

El 1 de octubre de 2025, los bancos debieron habilitar en sus aplicaciones la opción para que cada cliente configure su monto. Esto ya sucedió.

A partir del 1 de enero de 2026, el uso es obligatorio.

En caso de no establecerlo, la institución asigna automáticamente el límite estándar de 12,800 pesos por operación.

En síntesis, desde el año pasado esta medida es un requisito para cualquier tipo de transferencias bancarias. Los usuarios que lo utilicen pueden así proteger su dinero y tener un mayor control sobre sus movimientos.