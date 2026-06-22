Este lunes, 22 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.37 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.38 pesos y un mínimo de 17.35 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.82%, pero en el último año registra una variación de -6.97%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

predominó un sesgo bajista: seis jornadas a la baja frente a cuatro al alza, con una racha inicial de caídas, rebote intermedio, nueva presión vendedora y cierre recuperando, sin sesiones estables.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.54%.

Hoy, la cotización del Dólar se ha mantenido estable, con un dato de 0 en relación con los días pasados. Esto indica que no ha habido variaciones significativas en su valor en comparación con las jornadas anteriores.

La estabilidad en la cotización sugiere que el mercado está en un periodo de calma, sin presiones que puedan alterar su valor a corto plazo.

Un análisis más profundo podría revelar factores económicos que sustentan esta tendencia estable.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.