La cotización del euro alcanzó los MXN 19.84 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 22 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.18% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana la cotización del Euro retrocedió -0.54% y en el último año acumula -8.84%, señal de una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mantuvo una tendencia bajista: descensos prolongados, breve repunte intermedio y nueva caída, con balance claramente negativo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.85 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 5.66 %.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Esta alza se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda.

En comparación con días anteriores, el Euro ha tenido un desempeño robusto, lo que sugiere una mejora en la confianza de los inversores. Esta tendencia podría estar relacionada con factores económicos favorables en la zona euro.

Este comportamiento sugiere que el Euro podría continuar fortaleciéndose si las condiciones siguen siendo favorables en el mercado financiero.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.