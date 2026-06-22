El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es una herramienta clave para reforzar la seguridad de las operaciones financieras digitales en México. Su función principal es permitir que cada cliente establezca un límite máximo para las transferencias hechas desde sus cuentas, con el fin de disminuir el riesgo de fraudes y movimientos no autorizados.

Multarán con 12,800 pesos a todos los mexicanos que no activen el MTU en las transferencias bancarias (foto: archivo).

La implementación del MTU forma parte de las medidas destinadas a fortalecer la protección de transacciones hechas con SPEI, CoDi, DiMo y otros sistemas de pago digital, brindando a los usuarios un mayor control sobre los recursos que manejan a través de aplicaciones bancarias.

Detalles sobre el MTU de los bancos en México

Lo que establece la regulación es que las cuentas que no tengan configurado un MTU quedarán sujetas automáticamente a un límite de operación equivalente a 1,500 UDIS, monto que ronda los 12,800 pesos, dependiendo de la actualización de dicho indicador.

En la práctica, esto significa que la cuenta seguirá funcionando con normalidad, pero las transferencias que superen ese límite podrían no realizarse hasta que el usuario ajuste la configuración correspondiente.

¿Qué es el MTU y cuál es su función?

El MTU es el monto máximo que cada cliente puede definir para las operaciones efectuadas mediante:

Banca móvil Banca electrónica Otros canales digitales

Su principal propósito es reforzar la seguridad financiera.

En caso de que un tercero obtenga acceso indebido a una cuenta, el límite previamente establecido ayuda a restringir la cantidad de dinero que podría transferirse sin autorización.

Además, cuando una operación excede el monto configurado, las instituciones financieras pueden solicitar verificaciones adicionales, como códigos de seguridad, autenticación reforzada o confirmaciones especiales para validar la transacción.

¿Cómo se configura el MTU en el banco?

Aunque el procedimiento puede variar según la institución bancaria, generalmente se realiza desde la aplicación móvil o el portal de banca en línea.

Por lo regular, el proceso consiste en:

Ingresar a la aplicación o plataforma digital del banco.

Acceder al apartado de configuración o ajustes.

Localizar la sección de límites de transferencia u operaciones.

Establecer el monto máximo deseado.

Confirmar la modificación mediante los mecanismos de seguridad correspondientes.

Los usuarios pueden actualizar este límite en cualquier momento, de acuerdo con sus necesidades y hábitos financieros.

¿Qué pasa si no configuro el MTU en el banco?

Aunque no existe ninguna multa, algunas personas podrían enfrentar restricciones operativas si realizan movimientos de alto valor de manera frecuente.

Entre los casos más comunes se encuentran:

Pago de nóminas.

Transferencias a proveedores.

Operaciones comerciales o empresariales.

Inversiones.

Pagos de bienes o servicios de elevado monto.

Por ello, especialistas recomiendan revisar periódicamente la configuración del MTU y ajustarla de acuerdo con el volumen de operaciones que cada usuario realiza, con el fin de evitar limitaciones inesperadas en sus transacciones diarias.