El acceso al Metrobús de la Ciudad de México evoluciona con la incorporación del pago mediante teléfonos celulares, una opción que promete agilizar el ingreso y reducir el uso de tarjetas físicas. Sin embargo, no todos los usuarios podrán utilizar esta modalidad, ya que está limitada a quienes cuenten con dispositivos con tecnología NFC y una tarjeta bancaria vinculada. De acuerdo con la información oficial publicada por Metrobús, “tu teléfono celular es tu llave de acceso”, siempre y cuando tenga habilitada esta tecnología llamada NFC. Este cambio posiciona al sistema como uno de los más modernos en movilidad urbana, integrando pagos digitales junto con opciones tradicionales. El uso del celular como método de acceso está condicionado a ciertas características tecnológicas y financieras. No todos los dispositivos ni usuarios podrán hacer uso inmediato de esta opción. Esto significa que los usuarios que no cuenten con estas condiciones deberán seguir utilizando métodos tradicionales como la tarjeta de movilidad integrada o tarjetas bancarias físicas. El sistema mantiene sus tarifas actuales, así como beneficios para quienes realizan transbordos dentro de un tiempo determinado, sin importar el método de pago utilizado. Con esta actualización, el Metrobús amplía sus opciones de acceso y pago, buscando adaptarse a nuevas tecnologías sin eliminar las alternativas existentes, lo que permite una transición gradual para los usuarios. Si tienes dudas sobre un modelo específico que ya posees o estás por comprar, puedes revisarlo de dos formas rápidas: Ajustes: Ve a la configuración de tu teléfono y en la barra de búsqueda escribe “NFC”. Si aparece la opción para activarlo, tu equipo es compatible. Panel de Control: Desliza hacia abajo la barra de notificaciones y busca el icono de una “N” o el nombre “NFC”. Estos son algunos de los celulares con tecnología NFC con los que se pueden acceder a los molinetes de entrada del Metrobús.