La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.27 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 22 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.2% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.27 pesos y un mínimo de 12.24 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense mostró una leve caída de -0.21% y en el último año acumula un descenso de -8.02%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense inició con tres caídas seguidas, luego alternó movimientos con predominio bajista y cerró con dos avances consecutivos; el saldo del período fue ligeramente negativo pese al impulso final.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 2.50%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 7.39%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva respecto a los días pasados, con un aumento en su valor durante los últimos dos días consecutivos. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a otras divisas.

La estabilidad económica y los informes positivos sobre el crecimiento pueden haber contribuido a esta alza. Sin embargo, es importante monitorear de cerca las condiciones del mercado, ya que factores externos podrían influir en la sostenibilidad de esta tendencia.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.