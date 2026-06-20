En Tamaulipas, el Máximo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que los padres que incumplan el pago de la pensión alimenticia sin una justificación válida podrán enfrentar sanciones tanto penales como civiles.

La decisión se sustenta en el Amparo Directo en Revisión 3097/2025, mediante el cual se analizó el caso de un padre que fue condenado por incumplir con sus obligaciones alimentarias hacia sus hijas.

Con este fallo, el máximo tribunal reafirmó que ningún menor puede quedar desprotegido por la falta de responsabilidad de sus progenitores, fortaleciendo así el deber legal de garantizar su sustento, bienestar y desarrollo integral.

Habrá sanciones inmediatas para padres que incumplan la pensión alimenticia

Las autoridades subrayaron que estas medidas buscan no solo castigar el incumplimiento, sino también prevenir situaciones que pongan en riesgo el bienestar de los menores, garantizando su estabilidad económica y emocional. En ese sentido, recordaron que la obligación alimentaria constituye un deber irrenunciable de la responsabilidad parental y debe cumplirse de manera permanente.

Asimismo, el Pleno del Tribunal enfatizó que la omisión deliberada del pago de la pensión alimenticia puede configurarse como una forma de abandono, ya que afecta directamente los derechos y condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, quienes incumplan de manera injustificada podrían enfrentar sanciones que van desde embargos y retenciones salariales hasta penas de prisión, dependiendo de las circunstancias y la gravedad de cada caso.

“Sin causa justificada”: la Corte Suprema define los criterios para evaluar los casos individuales

La interpretación del concepto “sin motivo justificado” resulta clave. La Suprema Corte señaló que esta expresión no es ambigua ni imprecisa, sino que debe analizarse de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

Por ello, corresponde a los jueces evaluar elementos como la capacidad económica del deudor alimentario, su situación laboral y la existencia de causas de fuerza mayor u otros impedimentos reales que hayan dificultado el cumplimiento de la obligación.

De esta manera, el criterio busca evitar resoluciones injustas o desproporcionadas, garantizando la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin desconocer las condiciones reales que puedan enfrentar los padres obligados al pago.