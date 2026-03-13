El Gobierno del Estado de México confirmó oficialmente las tarifas de la Verificación Vehicular 2026 y recordó que los conductores que no cumplan con este trámite obligatorio deberán pagar una multa de 3,519 pesos. La medida forma parte del programa ambiental que busca reducir las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en la entidad. El Control de la Contaminación Atmosférica de Edomex informó que todos los propietarios de automóviles deben realizar la verificación dentro del periodo que les corresponde según el último dígito de su placa. En caso de no hacerlo antes de la fecha límite establecida en el calendario oficial, se aplicará la sanción económica. La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México informó los costos oficiales para cada tipo de holograma que reciben los vehículos tras aprobar la verificación. Para realizar el trámite es necesario agendar una cita previa en línea a través del portal oficial: El Gobierno de Edomex le recordó a los conductores no dejar el trámite para último momento, ya que la cita es obligatoria y el incumplimiento dentro del periodo correspondiente puede derivar en la multa de más de 3,500 pesos. Para más información, el gobierno autorizó el ingreso a esta plataforma oficial.