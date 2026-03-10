El Gobierno del Estado de México confirmó la apertura del registro para el programa Alimentación para el Bienestar, con el que se entregarán canastas de alimentos gratuitas a mujeres de entre 50 y 64 años en situación vulnerable. El trámite puede realizarse hasta el 18 de marzo de 2026. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció la apertura del registro y llamó a las beneficiarias a realizar su solicitud dentro del plazo establecido. “¡Ya está abierto el registro de Alimentación Para El Bienestar! Con este programa apoyamos a mujeres de 50 a 64 años que más lo necesitan”, informó la mandataria. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar estatal, el objetivo del programa es apoyar a mujeres en condiciones de pobreza, pobreza extrema o con carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido a mujeres del Estado de México que tengan entre 50 y 64 años y que enfrenten condiciones de vulnerabilidad económica o alimentaria. Según la convocatoria oficial, el apoyo consiste en la entrega de una canasta alimentaria hasta en seis ocasiones, de acuerdo con el calendario aprobado por el comité del programa y la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2026. Para permanecer o ingresar al programa, las beneficiarias deben cumplir con requisitos básicos y entregar documentación oficial. Desde el gobierno de Edomex indicaron que el registro puede realizarse en línea o de manera presencial en módulos habilitados, y el trámite es completamente gratuito. El proceso de registro o permanencia en el programa se realiza del 3 al 18 de marzo de 2026, periodo en el que las mujeres interesadas deben ingresar al sistema o acudir a los módulos para completar el trámite correspondiente. La Secretaría de Bienestar precisó que “las beneficiarias del ejercicio fiscal 2025 podrán ingresar al sistema para confirmar su permanencia y descargar los formatos requeridos”, los cuales deberán entregarse junto con la documentación solicitada. Una vez concluido el proceso de registro y entrega de documentos, las autoridades evaluarán cada caso. “Del 25 al 31 de marzo de 2026 la instancia ejecutora dará a conocer la continuidad de las beneficiarias”, informó la convocatoria oficial. Las mujeres inscritas podrán solicitar servicios integrales para el bienestar, entre ellos asesoría psicológica, jurídica, nutricional, trabajo social, atención gerontológica, fisioterapia y medicina general, según disponibilidad del programa.