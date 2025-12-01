El programa Hoy No Circula mantiene su aplicación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con restricciones específicas vigentes del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, sin excepciones para los vehículos que se encuentren dentro de los criterios establecidos.

Las autoridades ambientales confirmaron que el horario de restricción será de 05:00 a 22:00 horas.

La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, con el objetivo de reducir la concentración de contaminantes en la región.

Hoy No Circula: los autos que no pueden circular entre el 1 y 7 de diciembre. Fuente: Shutterstock. Fuente: narrativas-mx

Quiénes no podrán circular entre el 1 y 5 de diciembre en CDMX

El lunes 1 de diciembre no podrán circular los vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Para el martes 2 de diciembre, la restricción aplicará a los autos con engomado rosa y terminación 7 u 8.

El miércoles 3 de diciembre no circularán los vehículos con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

El jueves 4 de diciembre, deberán suspender circulación los automóviles con engomado verde y terminación 1 o 2.

El viernes 5 de diciembre, la restricción será para los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 o 0.

Cabe recordar que los vehículos con holograma 0 y 00 , así como los eléctricos e híbridos , están exentos de estas disposiciones.

Así funciona el esquema de Hoy No Circula en CDMX. Fuente: Gobierno de México. Gobierno de CDMX

De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la Ciudad de México va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor de la UMA en 2024 de 103.74 pesos, esto equivale a un pago aproximado de 2,074.80 a 3,112.20 pesos.