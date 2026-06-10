La fintech mexicana Clip se alió con Ant International, el brazo global del ecosistema de pagos Alipay, para lanzar Mi Clip, una plataforma con la que busca incorporar a millones de mexicanos al sistema financiero digital mediante herramientas que permiten transformar el efectivo en dinero electrónico.

Adolfo Babatz, fundador y director general de Clip, destacó que la iniciativa busca atender una de las principales barreras para la inclusión financiera en México, donde alrededor del 80% de los pagos todavía se realizan en efectivo.

“Durante 14 años en Clip hemos cambiado el lado del que cobra, pero esta noche vamos a cambiar el lado del que paga”, afirmó.

La plataforma permitirá a los usuarios depositar efectivo en una red de comercios afiliados, enviar recursos a otras personas y realizar pagos desde una aplicación móvil, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros para quienes tradicionalmente han operado fuera del sistema bancario.

La experiencia de Alipay llega a México

Para desarrollar la nueva plataforma, Clip recurrió a Ant International, empresa especializada en soluciones de pagos digitales y tecnología financiera que forma parte del ecosistema que dio origen a Alipay, una de las billeteras electrónicas más utilizadas a nivel mundial.

Babatz explicó que la compañía asiática aportó tecnología y experiencia desarrollada en mercados como China, India, Japón e Indonesia, donde la digitalización de pagos ha avanzado de manera acelerada durante los últimos años.

“Ellos tienen la mayor cantidad de wallets en el mundo, aproximadamente 2.5 billones”, señaló.

La alianza también incluye a Mastercard, que aportará la infraestructura para realizar pagos en terminales dentro y fuera del país, así como a TelevisaUnivision, que participará en la estrategia de difusión y educación de los usuarios.

Mi Clip busca incorporar a quienes operan fuera de la banca

La nueva plataforma permitirá a los usuarios convertir efectivo en saldo digital a través de más de 28 mil puntos disponibles actualmente en el país, una cifra que la empresa prevé ampliar aprovechando su red de comercios afiliados.

Además, las personas podrán enviar dinero a otros usuarios incluso si estos no cuentan con una cuenta bancaria. En esos casos, el receptor podrá abrir una cuenta en la aplicación o retirar los recursos en efectivo en los establecimientos participantes.

Otra de las funcionalidades anunciadas es la posibilidad de realizar pagos en terminales mediante tecnología de proximidad desde la aplicación móvil, tanto en México como en otros países.

De acuerdo con Babatz, el objetivo es ofrecer una alternativa que reduzca las barreras que enfrentan millones de personas que dependen principalmente del efectivo para realizar sus actividades cotidianas.

La digitalización avanza como prioridad nacional

La apuesta de Clip ocurre en un contexto en el que el gobierno federal busca acelerar la digitalización de la economía y de diversos servicios públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que una de las prioridades de su administración es ampliar el uso de herramientas digitales para simplificar trámites, reducir espacios para la corrupción y modernizar la relación entre ciudadanos, empresas y gobierno.

En ese contexto, la expansión de los pagos digitales y el acceso de más personas a servicios financieros electrónicos se ha convertido en uno de los retos para avanzar en materia de inclusión financiera.

Clip va ahora por el consumidor

El lanzamiento de Mi Clip representa una nueva etapa para la compañía fundada en 2012, que comenzó ofreciendo lectores de tarjetas para pequeños negocios y posteriormente amplió su oferta hacia servicios financieros, crédito y software para comercios.

Actualmente, uno de cada tres comercios que acepta pagos digitales en México utiliza soluciones de Clip, de acuerdo con datos de la empresa. Además, 80% de esos negocios aceptó pagos electrónicos por primera vez a través de la plataforma.

Con la nueva aplicación, la firma busca ampliar su presencia más allá de los establecimientos comerciales y competir por el mercado de consumidores.

“Durante 14 años Clip ha sido el sistema operativo del comercio mexicano. A partir de hoy se vuelve el sistema operativo del consumidor mexicano”, afirmó Babatz.