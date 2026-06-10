El Freedom Ship lleva más de tres décadas instalado en una zona difícil de clasificar. El proyecto propone construir una megaestructura flotante capaz de navegar de manera permanente alrededor del planeta y alojar a decenas de miles de personas, como si se tratara de una ciudad mediana en movimiento.

Sus impulsores lo presentan como uno de los desarrollos marítimos más ambiciosos jamás imaginados. Aunque hasta ahora no pasó del papel, aseguran que el plan volvió a ganar impulso y que esta vez estaría más cerca que nunca de convertirse en realidad.

La idea no es construir un crucero más grande que cualquier otro, sino algo mucho más radical: una ciudad autosuficiente sobre el mar, con viviendas permanentes, hoteles, centros educativos, hospitales, comercios, espacios culturales y sistemas de transporte interno .

Una ciudad en movimiento: 30 cubiertas, barrios propios y tranvías internos

A diferencia de un crucero tradicional, el Freedom Ship no está pensado para viajes de placer de una o dos semanas. Su objetivo es reemplazar, al menos en parte, la vida en tierra firme.

El diseño contempla una estructura de 30 cubiertas donde convivirían residentes permanentes, turistas, trabajadores, estudiantes y empresas. A bordo habría departamentos, hoteles, escuelas desde nivel primario hasta universitario, hospitales, bancos, museos, salas de conciertos, oficinas, centros comerciales y espacios recreativos.

La propuesta también incluye un estadio con capacidad para 15.000 personas, un parque acuático, zonas verdes, kilómetros de paseos peatonales y barrios conectados por un sistema de tranvías internos. En los documentos promocionales, el barco aparece como una mezcla entre una megaciudad, un shopping, un campus universitario y un resort de lujo.

La promesa central es que sus habitantes no necesiten bajarse jamás para llevar una vida completa. Podrían vivir, trabajar, estudiar, atenderse, comprar y divertirse dentro de la propia estructura.

El proyecto que nació en los noventa y todavía busca financiamiento

El concepto fue impulsado originalmente por el ingeniero Norman Nixon en la década de 1990. Desde entonces, el Freedom Ship apareció y desapareció varias veces del debate público, siempre rodeado por la misma pregunta: ¿es una idea visionaria o una fantasía demasiado costosa?

El principal obstáculo no parece ser únicamente técnico, sino financiero. Para construirlo, sus impulsores estiman que harían falta alrededor de 12.000 millones de libras, una cifra que lo ubica entre los proyectos privados más ambiciosos del mundo marítimo.

La compañía Freedom Cruise Line International, vinculada actualmente al proyecto, sostiene que existe interés suficiente para avanzar con la construcción e incluso plantea la posibilidad de fabricar más de una unidad en el futuro. Según el plan difundido por sus promotores, el casco se construiría por secciones en Indonesia y luego sería ensamblado en alta mar.

Sin embargo, como ocurre con muchas megaestructuras futuristas, la distancia entre el concepto y la ejecución sigue siendo enorme. La financiación, la logística, los permisos, la seguridad y la operación diaria de una plataforma de semejante escala son los grandes desafíos que todavía generan escepticismo.

Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

Energía nuclear para mover una ciudad flotante

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es su sistema energético. Los impulsores contemplan el uso de energía nuclear para mover la estructura y mantener operativos sus servicios internos.

Según sus defensores, esta alternativa permitiría reducir drásticamente las emisiones frente a los combustibles marítimos tradicionales y haría más viable el modelo económico a largo plazo . La idea sería abastecer no solo la propulsión, sino también el funcionamiento de una ciudad completa: iluminación, climatización, hospitales, transporte interno, sistemas de agua, comercios y espacios recreativos.

El planteo, sin embargo, abre nuevas preguntas. Una ciudad flotante con energía nuclear implicaría exigencias regulatorias, ambientales y de seguridad mucho más complejas que las de un crucero convencional.

Nunca atracaría en un puerto: viviría en aguas internacionales

El tamaño del Freedom Ship lo volvería incompatible con prácticamente cualquier puerto del mundo. Por eso, sus creadores imaginan una solución tan ambiciosa como polémica: la estructura no atracaría nunca.

La ciudad flotante permanecería en aguas internacionales y completaría una vuelta al planeta cada dos años y medio . Para conectar a sus residentes con tierra firme, usaría embarcaciones auxiliares, ferris y posiblemente pequeños sistemas aéreos o marítimos de traslado.

En la práctica, funcionaría como una plataforma móvil que se acercaría a distintas regiones del mundo sin ingresar directamente a sus puertos. Los habitantes podrían bajar a tierra mediante barcos secundarios, mientras la megaestructura continuaría su recorrido.

La gran pregunta: ¿qué leyes regirían dentro del Freedom Ship?

La condición de ciudad flotante en aguas internacionales es uno de los aspectos que más curiosidad despierta. También es uno de los puntos que más dudas genera.

Sus impulsores suelen presentar esa característica como una ventaja: un espacio global, móvil, flexible y menos atado a las limitaciones territoriales de un país. Pero para muchos analistas, allí aparece el mayor foco de incertidumbre.

¿Qué jurisdicción regularía la vida a bordo? ¿Bajo qué bandera navegaría? ¿Qué leyes laborales, fiscales, penales o sanitarias se aplicarían? ¿Quién tendría autoridad ante un conflicto entre residentes, empresas o tripulantes?

Estas preguntas son centrales porque el Freedom Ship no sería simplemente un barco. Según la escala prometida, funcionaría como una ciudad con miles de habitantes, actividad económica propia, instituciones educativas, servicios médicos y vida comunitaria permanente.