El Gobierno de Claudia Shienbaum puso en marcha los lineamientos para acceder a los estímulos fiscales del llamado “Plan México”, un esquema que busca detonar nuevas inversiones y fortalecer la competitividad empresarial en el país. Las empresas interesadas ya pueden iniciar el trámite para obtener la Constancia de cumplimiento, documento clave para aplicar beneficios fiscales. De acuerdo con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 21 de marzo de 2025, estos incentivos incluyen la deducción inmediata de inversiones en activos como autobuses, camiones de carga y tractocamiones, así como apoyos para capacitación e innovación. El objetivo apunta a “fomentar nuevas inversiones, que incentiven programas de capacitación dual e impulsen la innovación”. El proceso está centralizado en una Ventanilla Única de la Secretaría de Hacienda, donde los contribuyentes deben presentar documentación, proyectos de inversión y acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Sin esta validación, no es posible acceder a los beneficios. El programa surge del decreto publicado el 21 de enero de 2025 y busca impulsar sectores estratégicos mediante incentivos fiscales dirigidos a empresas que inviertan en activos productivos o desarrollen proyectos de innovación. Según el documento oficial, estos lineamientos “tienen por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para obtener la Constancia de cumplimiento”, además de definir “los criterios, parámetros de elegibilidad y requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión”. Uno de los principales beneficios es la deducción inmediata de inversiones, lo que permite a las empresas reducir su carga fiscal en el corto plazo. Esto aplica especialmente para adquisiciones de transporte y maquinaria nueva, siempre que se justifique su uso productivo. Para obtener la Constancia de cumplimiento, las empresas deben presentar documentación fiscal, legal y operativa que demuestre su viabilidad y cumplimiento normativo. El propio acuerdo establece que el solicitante debe “manifestar bajo protesta de decir verdad que los datos y documentos que presenta son lícitos, fidedignos y comprobables”. Es obligatorio contar con firma electrónica vigente y presentar un escrito libre con información sobre empleados, actividad económica y tipo de estímulo solicitado. El trámite inicia con la entrega de documentos en la Ventanilla Única, ya sea de forma presencial o electrónica. Una vez recibida la solicitud, la autoridad revisa la información en un plazo de hasta seis días hábiles. Si todo está en orden, el Comité de Evaluación analiza el proyecto y tiene hasta 30 días hábiles para emitir una resolución. Posteriormente, la Constancia de cumplimiento debe emitirse en un máximo de siete días hábiles adicionales. El documento advierte que “los contribuyentes solicitantes que no reciban su Constancia de cumplimiento dentro del plazo de tres meses… se entenderá que el Comité resolvió en sentido negativo”. Obtener el estímulo fiscal no garantiza su permanencia. Las autoridades pueden revocar la Constancia de cumplimiento si detectan inconsistencias o incumplimientos. Entre las principales causas se encuentran la entrega de información falsa, el incumplimiento del proyecto de inversión o la pérdida de requisitos fiscales. El acuerdo señala que la constancia se revocará cuando “la información o documentación proporcionada… es falsa o no coincide con sus registros”. En caso de revocación, las empresas deberán corregir su situación fiscal y pagar impuestos omitidos con actualizaciones y recargos. Además, perderán el acceso a estos beneficios en ejercicios futuros. Este nuevo esquema del Gobierno de México representa una oportunidad relevante para empresas que planean invertir, pero también implica un proceso riguroso que exige planeación, transparencia y cumplimiento estricto de las reglas.