La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene todo listo para cerrar marzo con broche de oro: los estudiantes de educación básica contarán con un puente escolar el viernes 27 de marzo, fecha en que se realizará la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Lejos de ser un día más fuera del aula, este descanso se convierte en el trampolín perfecto hacia las vacaciones de Semana Santa, que arrancarán el lunes 30 de marzo y se extenderán hasta el viernes 10 de abril, sumando en total 17 días corridos sin clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP establece que el viernes 27 de marzo será día de suspensión de actividades en todas las escuelas de educación básica del país. El motivo es institucional: ese día se llevará a cabo la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, un espacio de formación y planeación reservado exclusivamente para docentes y directivos. Lo que hace especial a este puente no es solo el día libre en sí, sino su ubicación estratégica en el calendario. Al caer en viernes, se conecta de manera directa con el inicio formal de las vacaciones de Semana Santa, que comienzan el lunes 30 de marzo. En la práctica, esto significa que los alumnos tendrán su último día de clases el jueves 26 de marzo antes de arrancar uno de los periodos de descanso más largos del año escolar. Gracias a ese puente del 27 de marzo, el periodo vacacional de Semana Santa se extiende de forma considerable. Según el calendario de la SEP, las vacaciones corren desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril, y al sumarle el puente previo, los estudiantes de kínder, primaria y secundaria acumularán 17 días corridos alejados de las aulas. El regreso a clases quedó fijado para el lunes 13 de abril, fecha a partir de la cual comenzará la recta final del ciclo escolar 2025-2026, que culminará oficialmente el miércoles 15 de julio. Antes de llegar a esa fecha, el calendario contempla todavía varios días de descanso adicionales que conviene tener presentes: Aunque el calendario general aplica para la gran mayoría de los estados del país, Aguascalientes es un caso especial que las familias de esa entidad deben tener muy en cuenta. La SEP autorizó una modificación al calendario escolar local para que las vacaciones de Semana Santa no coincidan con las del resto del país, sino que se alineen con uno de los eventos culturales más importantes de la región: la Feria de San Marcos. En Aguascalientes, el puente del 27 de marzo sí aplica, pero las clases se reanudan normalmente el lunes 30 de marzo. Las vacaciones de Semana Santa en ese estado están programadas del 20 de abril al 4 de mayo, un periodo que igualmente garantiza días de descanso suficientes para los estudiantes, aunque en fechas distintas al calendario nacional.