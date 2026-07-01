El Gobierno de México confirmó que la mayoría de los Programas para el Bienestar ya cuentan con respaldo en la Constitución, lo que significa que las pensiones, becas y apoyos sociales deberán entregarse como una obligación del Estado. De acuerdo con la información oficial, “los Programas para el Bienestar son derechos constitucionales y su futuro está garantizado”.

La dependencia de la Secretaría del Bienestar explicó que este cambio fortalece la permanencia de los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes, campesinos y pescadores. Además, destacó que “esto garantiza que las pensiones, becas y apoyos se entregan al pueblo de México como una obligación del Estado”, al quedar protegidos por distintos artículos de la Constitución.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE

Los 12 Programas para el Bienestar con respaldo constitucional

Según el Gobierno federal, estos son los programas que aparecen como parte de los Programas para el Bienestar:

Pensión para Adultos Mayores.

Pensión para Personas con Discapacidad.

Beca Rita Cetina.

Beca Benito Juárez de Educación Media Superior.

Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sembrando Vida.

Producción para el Bienestar.

Fertilizantes para el Bienestar.

Bienpesca.

Precios de Garantía.

Salud Casa por Casa.

La dependencia explicó que este cambio fortalece la permanencia de los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes, campesinos y pescadores. Gobierno de México

¿Qué cambia para quienes reciben estos apoyos?

El Gobierno explicó que el principal cambio es que la mayoría de estos programas ya forman parte de la Constitución, por lo que su entrega deja de depender únicamente de decisiones administrativas y se convierte en una responsabilidad del Estado mexicano. En el caso de las pensiones, becas y apoyos productivos, su operación deberá realizarse “en los términos que fije la ley”, conforme a los artículos 4°, 27 y 123 constitucionales.

La administración federal recordó que la incorporación de estos programas a la Carta Magna comenzó por iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, concluyeron las reformas relacionadas con Jóvenes Construyendo el Futuro y diversos apoyos destinados al campo.

Asimismo, el Gobierno señaló que la actual administración mantiene la continuidad de la política social y añadió nuevos programas, entre ellos Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Finalmente, reiteró que “estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas”.