La medida fue tomada tras una inspección conjunta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Profeco.

Autoridades federales ordenaron el cierre de una universidad en Puebla luego de detectar que ofrecía licenciaturas sin validez legal. La medida fue tomada tras una inspección conjunta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Profeco.

El caso generó preocupación entre estudiantes y familias, ya que los títulos emitidos por los programas señalados no cuentan con reconocimiento oficial. La situación volvió a poner el foco en la importancia de verificar el RVOE antes de inscribirse en una institución educativa.

SEP y Profeco suspenden universidad en Puebla por falta de RVOE

La SEP y la Profeco suspendieron las actividades del Centro Universitario Harvard en Puebla tras comprobar que impartía licenciaturas sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). La falta de esta autorización invalida legalmente los programas académicos ofrecidos.

Durante el operativo, las autoridades colocaron sellos de suspensión en el plantel para frenar la inscripción de nuevos alumnos. La medida busca evitar que más personas accedan a carreras sin respaldo oficial.

Desde el gobierno federal señalaron que el cierre responde a la necesidad de proteger a los estudiantes y garantizar el cumplimiento de la normativa educativa vigente.

Licenciaturas sin validez oficial: qué irregularidades detectaron

Las autoridades detectaron que la institución ofrecía licenciaturas como si estuvieran avaladas por la SEP, pese a no contar con el RVOE correspondiente, lo que invalida legalmente los títulos emitidos . La Profeco señaló que esta práctica puede considerarse engañosa, al brindar información incompleta a los estudiantes.

Desde el gobierno recordaron que las universidades deben informar de manera clara y visible la validez oficial de cada carrera, como una obligación básica para proteger a los consumidores de servicios educativos.

Qué opciones tienen los estudiantes afectados por el cierre

Tras la suspensión, las autoridades informaron que los estudiantes podrán recibir orientación para conocer sus opciones académicas y legales, con el objetivo de reducir el impacto en su formación. La Profeco también llamó a los afectados a presentar denuncias para iniciar procesos de conciliación o solicitar reembolsos.