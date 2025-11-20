Mucha atención usuarios del transporte público. La estación Huichapan del Tren Ligero de la Ciudad de México no cerrará de forma definitiva. El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, informó a los usuarios que el cierre es temporal y se debe a labores programadas de adecuación estructural y modernización. Por lo tanto, el servicio se reanudará una vez concluidos los trabajos.

Específicamente, la estación Huichapan permanecerá cerrada del 20 de octubre al 21 de noviembre para realizar la adecuación estructural de sus techumbres. El STE garantizó que, a pesar de este cierre, tanto el resto del servicio del Tren Ligero como la ruta de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) continuarán operando en sus horarios habituales.

¿Cuándo reabre la Estación Huichapan? STECDMX

Estación Huichapan: cómo era antes lo que viene

Actualmente, la estación Huichapan cuenta con un andén de 60 metros de largo. Sin embargo, su techumbre tiene una longitud de solo 30 metros en ambas vías, lo que significa que la cobertura apenas alcanza a proteger a los usuarios a lo largo de un solo tren.

El proyecto de remodelación de la estación Huichapan busca actualizar completamente la infraestructura. Las obras contemplan la sustitución de los paneles metálicos actuales por vidrios, brindando una imagen más moderna y mejorando la iluminación.

Adicionalmente, sugieren las imágenes, se realizarán adecuaciones en el piso de la estación para optimizar la accesibilidad y la seguridad de las Personas de Movilidad Reducida.

Nuevos y más cambios en la estación Huichapan STECDMX

Otras reparaciones y cierres en el tramo Tasqueña-Xochimilco

Los trabajos de ampliación y remodelación se extienden a otras partes del sistema del Tren Ligero, incluyendo la Terminal Tasqueña. Debido a estas labores, se ha implementado un servicio de apoyo y desvío para garantizar la continuidad de la movilidad de los pasajeros:

Dirección Tasqueña a Xochimilco: Se implementa un servicio de apoyo gratuito con autobuses de RTP desde la Terminal Tasqueña hasta la Estación Ciudad Jardín. De Ciudad Jardín a Xochimilco, el servicio continúa en Tren Ligero con una tarifa de 3 pesos.

Dirección Xochimilco a Tasqueña: El servicio será con Tren Ligero con tarifa de 3 pesos de la Terminal Xochimilco a la estación Las Torres. A partir de Las Torres, se ofrece un servicio de apoyo gratuito con autobuses de RTP hacia la Terminal Tasqueña.

Como resultado de este esquema, la estación Ciudad Jardín es la terminal provisional de ascenso para la dirección Xochimilco, y la estación Las Torres es la terminal provisional de descenso para quienes llegan de Xochimilco. Con estos operativos, el STE busca minimizar las afectaciones a los usuarios mientras se moderniza la infraestructura del Tren Ligero.