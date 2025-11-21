El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a implementar un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales de USA: la Verificación Mejorada.

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump impulsó políticas migratorias más severas con el fin de frenar la entrada ilegal de inmigrantes.

A partir de ahora, las nuevas políticas migratorias permiten revocar visas o permisos de residencia y autorizan a los agentes a revisar dispositivos electrónicos en busca de actividad sospechosa. Checa todos los detalles a continuación.

El pasado mes de enero firmó una orden ejecutiva que refuerza los controles de seguridad en la frontera y endurece las condiciones de ingreso para migrantes y turistas, afectando directamente la validez y otorgamiento de visas.

Fuente: narrativas-spin-mx

Estados Unidos anula visas a migrantes por acciones sospechosas

Estas medidas autorizadas por Trump permiten a los agentes fronterizos realizar inspecciones a los viajeros con el fin de identificar motivos que puedan llevar a la revocación de visas de turista (B1/B2) y permisos de residencia. Si los agentes encuentran en los dispositivos electrónicos contenido que represente una posible amenaza para la Seguridad Nacional, tendrán la autoridad para confiscar los documentos y denegar la entrada al país.

Factores de riesgo para EE. UU. que podrían resultar en la pérdida de visa

Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los dispositivos electrónicos, tales como teléfonos y computadoras, están sujetos a revisión por parte de las autoridades fronterizas. Estas medidas se aplican también a migrantes con residencia legal, especialmente en situaciones donde se detecta la difusión de contenido ilegal o que pueda ser considerado una amenaza.

En caso de detectar alguna actividad sospechosa, se procederá a reportar el incidente, lo que podría implicar que el viajero corre riesgo de perder su visa. La resistencia a las inspecciones podría resultar en la retención de los dispositivos.

Los contenidos que podrían ser considerados como amenazas son:

Mensajes, correos o información que indiquen pertenecer a una institución académica en Estados Unidos sin contar con una visa de estudiante.

Mensajes, correos o información que hagan referencia a la búsqueda o posesión de un empleo en Estados Unidos sin disponer de una visa laboral o permiso correspondiente.