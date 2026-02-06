El Gobierno oficializó el mando total de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Tren Maya. Con esta gestión, se centralizará la operación del servicio de transporte público, así como también garantizarán su rentabilidad financiera de cara al 2030. El Gobierno federal anunció la transformación administrativa más relevante del país, con el traspaso definitivo de la operación y administración del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), decisión que quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, queda desestimado el FONATUR Tren Maya, el organismo que impulsó el proyecto desde 2018. México tendrá ahora un servicio de transporte público con gestión militar. La Sedena tendrá la totalidad de los derechos, obligaciones y activos del sistema ferroviario. De acuerdo con las autoridades, la reestructura busca corregir los desafíos que se presentaron durante la etapa inicial del proyecto. La desaparición de la doble administración entre FONATUR y la Sedena permitirá un modelo de control centralizado, orientado a una toma de decisiones más ágil y eficiente. El Programa Institucional 2025–2030 establece tres líneas estratégicas que guiarán la nueva etapa del Tren Maya: Las autoridades prevén un servicio completo, más allá del funcionamiento como transporte turístico. La nueva gestión militará permitirá ampliar las fuentes de ingresos mediante la operación de servicios de transporte de carga, los cuales son considerados clave para mejorar el retorno de la inversión. Asimismo, la empresa asumirá la administración directa de actividades comerciales y servicios complementarios vinculados a la infraestructura ferroviaria. Así es como impulsarán el desarrollo económico local y fortalecerán la conectividad en el sureste mexicano. Dentro de este plan, el Tren Maya se integra al eje de Economía Moral y Trabajo. Esto se debe a que la obra es catalogada como infraestructura estratégica para: El control por parte de la Sedena también incorpora una dimensión de seguridad nacional, al fortalecer las labores de vigilancia y control en la frontera sur, así como la protección de una infraestructura considerada prioritaria para el desarrollo y la estabilidad regional.