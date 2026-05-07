El segmento de los vehículos multipropósito suma una nueva opción con el Ford Tourneo Custom, un modelo que combina espacio, confort y tecnología para adaptarse tanto al trabajo como al ocio. Aunque no es una camper de fábrica, su diseño y versatilidad lo convierten en una base ideal para quienes buscan transformarla en una furgoneta preparada para viajar. En el mercado español, esta versión tiene un precio desde 31.783 euros. De ese modo, con capacidad para hasta ocho pasajeros y un amplio volumen de carga, se posiciona como una alternativa pensada tanto para familias como para quienes priorizan la libertad en ruta. El Ford Tourneo Custom ofrece una gama de motorizaciones pensadas para distintos tipos de uso, desde quienes priorizan la eficiencia eléctrica hasta quienes necesitan mayor autonomía o capacidad de remolque. Esta variedad también lo vuelve atractivo como base para camperización, ya que permite elegir el tipo de propulsión según el estilo de viaje. Motor con hasta 325 km de autonomía, compatible con carga rápida de 125 kW en corriente continua y cargador de a bordo de 11 kW AC. Incluye sistema Pro Power Onboard de 2,3 kV y capacidad de remolque de hasta 2000 kg. Combina un motor de gasolina de 2,5 litros con una batería de 11,8 kWh, logrando hasta 52 km de autonomía en modo eléctrico y emisiones de 40-47 g CO2/km. Puede remolcar hasta 1850 kg. Motor de 2,0 litros con transmisión automática de ocho velocidades, opción de tracción total (AWD) y diferencial autoblocante mecánico en versiones manuales. Permite un remolque máximo de hasta 2500 kg. Uno de los puntos fuertes del Ford Tourneo Custom es su diseño, orientado a maximizar el espacio interior y facilitar el acceso. Estas características no solo mejoran la experiencia de los pasajeros, sino que también resultan clave para quienes buscan adaptar el vehículo para viajes largos o escapadas. La tecnología del Ford Tourneo Custom está pensada para mejorar tanto la conducción como la vida a bordo. Esto resulta especialmente útil en viajes largos, donde la conectividad, la seguridad y la practicidad marcan la diferencia. Con este enfoque, el Ford Tourneo Custom se posiciona no como una camper tradicional, sino como una de las opciones más versátiles del mercado para quienes buscan un vehículo amplio, tecnológico y con potencial para adaptarse a distintos estilos de viaje.