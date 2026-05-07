Este jueves, 7 de mayo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.6637 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.62%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.67 pesos y un mínimo de 12.66 pesos. En la última semana, la cotización del dólar canadiense cayó un 1.50% y en el último año acumula un descenso del 7.22%, señalando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró volatilidad: inició con dos alzas, tuvo un repunte a mitad del periodo y cerró con dos caídas consecutivas; en total registró cuatro subidas y seis bajadas, con sesgo bajista al final. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que es del 6.87%, es menor que la volatilidad anual del 8.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 2 indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora se refleja en un aumento constante, lo que sugiere una mayor fortaleza de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar las posibles fluctuaciones futuras, ya que la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia. Mantenerse informado sobre el mercado será crucial para anticipar posibles cambios en la cotización del Dólar canadiense. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.