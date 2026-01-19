El beneficio fue confirmado por autoridades locales y estará vigente por tiempo limitado. Checa toda la información al respecto.

Durante enero de 2026, una de las rutas de transporte público más utilizadas en Oaxaca podrá usarse sin costo. La medida busca facilitar la movilidad diaria y aliviar el gasto de los usuarios.

El beneficio fue confirmado por autoridades locales y estará vigente por tiempo limitado, por lo que se recomienda aprovechar el servicio gratuito durante todo el mes.

Qué ruta del BinniBus será gratis durante enero

El BinniBus de Oaxaca confirmó que la ruta RT-01 ofrecerá servicio gratuito durante todo enero de 2026 . Se trata de uno de los trayectos más utilizados por residentes y trabajadores que se trasladan diariamente por la ciudad.

El beneficio fue confirmado por autoridades locales y estará vigente por tiempo limitado. Checa toda la información al respecto.

Este beneficio aplica únicamente a esta ruta y durante el mes indicado, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los usuarios podrán subir a las unidades en cualquiera de sus paradas habituales, sin pagar pasaje.

La medida forma parte de una estrategia temporal para mejorar el acceso al transporte público y fomentar su uso entre la población.

A quiénes beneficia el transporte gratuito en Oaxaca

El servicio gratuito beneficia principalmente a estudiantes, trabajadores y familias que utilizan la ruta RT-01 como medio de traslado cotidiano. Al eliminar el costo del pasaje, se reduce el gasto diario en movilidad.

La iniciativa también impacta positivamente en quienes dependen del transporte público para realizar actividades esenciales, como acudir a centros de trabajo, escuelas o servicios médicos.

Además, la medida busca incentivar el uso del transporte colectivo como alternativa al uso del automóvil particular.

Hasta cuándo estará vigente el servicio sin costo

El servicio gratuito en la ruta RT-01 estará vigente durante todo enero de 2026 y, una vez finalizado el mes, retomará su tarifa habitual.

Por ahora, no se confirmó una extensión del beneficio ni su ampliación a otras rutas, aunque las autoridades pidieron seguir atentos a los comunicados oficiales y aprovechar la medida vigente.