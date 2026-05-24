Las obras del tramo elevado de Xaltocan avanzan dentro del proyecto ferroviario del Tren AIFA-Pachuca, con trabajos especializados que se desarrollan sobre el Circuito Exterior Mexiquense. En esta línea, el Gobierno ya confirmó el mes en el que comenzará a operar este transporte público.

Hasta ahora se hicieron maniobras de izaje y montaje de columnas, además de la instalación de trabes tipo cajón y diafragmas estructurales. Paralelamente, sigue los trabajos de colado de pilas de cimentación y armado de zapatas.

Cabe destacar que el proyecto contempla la construcción del viaducto elevado para atravesar autopistas y otras vialidades, mediante la colocación de columnas y estructuras en distintos frentes de obra, incluido el tramo cercano a la estación Xaltocan 2.

La nueva ruta del Tren Suburbano hacia el AIFA

En esa zona también avanzan los trabajos de preparación del terreno, que incluyen despalme, limpieza, compactación y excavaciones para cimentación, con el propósito de enlazar el viaducto con la futura estación ferroviaria.

Avance del Tren AIFA-Pachuca en México

El Tren de Pasajeros México-Pachuca “Felipe Ángeles” forma parte de la estrategia nacional para modernizar el sistema ferroviario de pasajeros.

El tramo AIFA-Pachuca corresponde a la tercera etapa del corredor y contempla 57.6 kilómetros de vía doble electrificada, además de seis estaciones principales, según datos oficiales de Proyectos México.

La obra es ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Los trabajos comenzaron en marzo de 2025 y actualmente registran un avance aproximado del 30%.

Actualmente permanecen activos diez frentes de construcción relacionados con obra civil, energía, sistemas de catenaria y soporte técnico. Además, el proyecto generó más de 11,000 empleos directos y representa una inversión estimada en 44,000 millones de pesos.

En la zona del viaducto elevado de Xaltocan continúan las tareas de perforación, colado de pilas, montaje de columnas y conformación de terraplén para el tendido ferroviario.

El objetivo del tramo elevado es permitir el cruce de zonas urbanas, autopistas y cuerpos de agua para mejorar la conectividad entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

Características técnicas del Tren AIFA-Pachuca

El sistema operará con trenes eléctricos capaces de alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora y con capacidad para transportar hasta 718 pasajeros por unidad.

El proyecto también incluye:

Dos viaductos con una extensión total de 5.89 kilómetros

Cuatro subestaciones eléctricas

Más de 51 kilómetros de cortes y terraplenes

26 puentes vehiculares

53 estructuras de drenaje transversal

Base de mantenimiento y cocheras en Mineral de la Reforma

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la liberación del derecho de vía ya supera el 93% tras acuerdos con propietarios y ejidatarios.

Detalles de la operación del Tren AIFA-Pachuca

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable del agrupamiento militar encargado de la obra, señaló que los trabajos se realizan bajo las normas oficiales mexicanas en materia ferroviaria.

La previsión oficial es que entre en operaciones en 2027 y movilice diariamente hasta 107,000 pasajeros.

Actualmente, el tramo entre Buenavista y el AIFA ya opera, mientras que el ramal hacia Pachuca mantiene avances constantes en infraestructura y equipamiento, con la meta de fortalecer la movilidad y el desarrollo regional en el centro del país.