El gobierno de México prevé la construcción de más de 2m300 kilómetros de nuevas vías férreas para pasajeros y carga durante la actual administración, como parte de uno de los proyectos ferroviarios más importantes de las últimas décadas. Se trata de una estrategia para reposicionar al tren como pieza clave de la movilidad nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el plan contempla alcanzar 2,377 kilómetros de infraestructura ferroviaria operativa, una cifra que superaría el crecimiento que se registró en sexenios anteriores. Según explicó, el objetivo es recuperar el papel del transporte ferroviario frente al esquema de concesiones impulsado desde los años noventa.

Recientemente, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, afirmó que la nueva política ferroviaria busca ofrecer una “solución colectiva” ante un modelo de movilidad que durante años priorizó el automóvil y la expansión de carreteras.

Ya es oficial | Defensa Nacional tomará el mando del transporte público y ahora el Tren Maya ofrecerá un superior servicio (foto: archivo).

El funcionario detalló que el propósito no es únicamente ampliar las rutas existentes, sino reconstruir una red nacional de trenes de pasajeros que fortalezca la conectividad regional, reduzca tiempos de traslado y detone el desarrollo económico.

Proyectos de movilidad en México

Entre las obras prioritarias se encuentran los tramos:

Ciudad de México–Querétaro

Querétaro–Irapuato

Saltillo–Nuevo Laredo

Cada uno de ellos son considerados estratégicos por su vínculo con corredores industriales, centros logísticos y zonas de alta actividad económica.

La administración federal también busca integrar estas rutas con polos industriales y proyectos ligados al fenómeno del nearshoring, que incrementó el interés de empresas extranjeras por instalarse en regiones del norte y centro del país.

De acuerdo con el gobierno, el fortalecimiento del sistema ferroviario ayudará a:

Disminuir la presión sobre las carreteras

Reducir costos logísticos

Ofrecer alternativas de transporte más eficientes ante el crecimiento urbano y la saturación vehicular

Sheinbaum comparó además el avance actual con el de administraciones pasadas. Según cifras oficiales, durante el sexenio de Felipe Calderón se construyeron apenas 65 kilómetros de vías nuevas, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se desarrollaron 187 kilómetros mediante esquemas de concesión privada.

Críticas del Gobierno hacia el sistema de transporte

La mandataria criticó que durante décadas el sistema ferroviario de pasajeros quedara relegado frente a modelos enfocados principalmente en el transporte de carga y en intereses comerciales privados, lo que debilitó la conectividad entre ciudades.

El nuevo programa federal pretende recuperar el carácter estratégico del ferrocarril como infraestructura pública, con participación del Estado en la planeación, construcción y operación de las nuevas rutas.

Especialistas en movilidad consideran que la expansión ferroviaria podría transformar la conectividad regional y aportar beneficios ambientales al disminuir emisiones derivadas del transporte carretero y aéreo en trayectos nacionales de media distancia.

No obstante, también advierten que estos proyectos requerirán inversiones constantes, coordinación con gobiernos estatales y procesos complejos para liberar derechos de vía y cumplir con los plazos establecidos.