Recientemente, el sistema de jubilación en México experimentó cambios significativos, estableciendo un nuevo mínimo de edad para el retiro laboral. Este nuevo esquema, que ya ha entrado en vigor, garantiza un retiro justo y digno para ciertos trabajadores.

En detalle, se implementó un decreto que congela la jubilación para las mujeres trabajadoras del Estado. Esta medida establece una nueva edad mínima para acceder a la pensión y fue posible gracias a la firma oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Conoce los detalles de esta medida y prepárate para retirarte antes de tiempo. Ten en cuenta las disposiciones impuestas a nivel nacional.

Fuente: narrativas-spin-mx

¿Quiénes pueden retirarse anticipadamente en México?

Las mujeres trabajadoras del Estado en México ya no deberán esperar hasta los 58 años para iniciar su proceso de jubilación, ya que con esta modificación la edad mínima se reduce a 53 años.

A partir de 2028, todas las trabajadoras del Estado afiliadas al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán retirarse a partir de los 58 años; sin embargo, a partir de 2034, la edad mínima se irá reduciendo de forma gradual hasta alcanzar los 53 años.

El secretario Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que este decreto, firmado por la mandataria y ya vigente, establece una nueva modalidad de retiro que difiere de la reforma de 2007, la cual mantenía la edad mínima de jubilación para mujeres en 58 años sin considerar una disminución progresiva.

¿Cuándo se permitirá jubilarse a los 53 años en México?

de 2025 a 2027 - la edad de jubilación para las mujeres se congelará a los 56 años.

de 2028 a 2030 - la edad mínima para retirarse disminuirá y quedará en 55 años.

de 2031 a 2033 - la edad mínima para jubilarse volverá a disminuir, quedará en 54 años.

de 2034 en adelante - la edad mínima para jubilarse quedará en 53 años.

Es importante resaltar que esta disposición está vigente para aquellas servidoras públicas y maestras que coticen ante el ISSSTE, con el requisito de encontrarse bajo décimo transitorio, además de haber cumplido con 28 años de servicio.

Las mujeres que trabajan en el Estado podrán jubilarse antes que los demás a partir de 2034. A continuación, el cuadro completo del cambio gradual que se hará en el sistema jubilatorio de México. Al final del cambio, las habitantes podrán retirarse a los 53 años.