El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de una campaña de vacunación para niños que mantiene a madres, padres y cuidadores en alerta. No se trata de una dosis cualquiera ni de un refuerzo menor, sino de una vacuna clave que apunta directamente a una enfermedad altamente contagiosa. Aunque el anuncio parece parte de un esquema habitual, hay un dato que no pasa desapercibido. La convocatoria está dirigida a un rango amplio de edad en menores, lo que refleja una preocupación sanitaria concreta y una estrategia que busca reforzar la protección comunitaria. Detrás de este llamado, además, hay cifras contundentes y un despliegue nacional que involucra a múltiples instituciones. La recomendación es clara, pero muchos todavía se preguntan qué implica realmente y por qué ahora. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Salud, reactivó con fuerza la vacunación contra el sarampión, considerada una de las más importantes para prevenir brotes. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede generar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños. Entre enero de 2025 y el 10 de abril de 2026, se aplicaron más de 34 millones de dosis en todo el país. Esta cifra forma parte de una estrategia nacional que busca aumentar la cobertura y evitar la circulación del virus en la comunidad. El grupo prioritario definido por las autoridades incluye a niñas y niños de entre 6 meses y 12 años. La indicación es revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar el esquema de vacunación en caso de tener dosis pendientes. También se contempla a personas de 13 a 49 años que no cuenten con la vacuna o no hayan recibido la segunda dosis. Esto se debe a que la inmunización incompleta puede facilitar la propagación del sarampión en la población. Las autoridades sanitarias recomendaron acudir a los centros de salud más cercanos para completar la vacunación. Para consultar los puntos disponibles para recibir la vacuna, el Gobierno proporciona toda la información a través del siguiente enlace. La campaña se implementa de manera coordinada entre instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena y Marina. Para facilitar el acceso, se habilitaron canales de consulta y orientación. Entre las principales recomendaciones se destacan: El objetivo es claro: reforzar la inmunización y evitar brotes en una población que sigue siendo clave para cortar la transmisión del virus.