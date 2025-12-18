La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno prepara un ambicioso paquete de estímulos económicos para la industria del cine en México, ya que hasta entonces enfrentaron apoyos irregulares. El beneficio comenzará a aplicarse en 2026, con el fin de alentar la producción local.

El planteamiento implica un cambio en la política cultural, ya que no se limitará a la entrega esporádica de recursos, sino que contempla la creación de una ley específica que asegure de manera continua el financiamiento para el desarrollo artístico y audiovisual.

Claudia Sheinbaum dará apoyo económico a la industria del cine mexicano Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Conoce los detalles de esta iniciativa y accede al dinero correspondiente, en caso de cumplir con los requisitos impuestos por las autoridades.

¿Qué apoyo hay para el cine nacional?

En su mensaje, la mandataria explicó que el programa está pensado para entrar en operación de forma integral el próximo año, con la meta de convertir a 2026 en el inicio de una reactivación estructural de la producción audiovisual en México.

“Para el próximo año arrancan los incentivos de apoyo a la industria” , afirmó Sheinbaum, al destacar que la cultura también funciona como un motor económico y necesita reglas claras y estabilidad financiera.

¿Cómo es la industria del cine en México?

La industria cinematográfica mexicana atraviesa una etapa de reactivación y expansión tras la pandemia del Covid-19, con números históricos en la producción anual de largometrajes y una recuperación sostenida de los ingresos en taquilla. No obstante, el sector todavía enfrenta retos significativos, entre ellos:

Desigualdad de género Predominio de distribuidoras internacionales en el mercado

Al mismo tiempo, se observa un mayor fortalecimiento de la coordinación entre instituciones y de los mecanismos de apoyo, como EFICINE, junto con avances en la discusión de una nueva Ley de Cine. A esto se suma el interés por preservar el patrimonio fílmico y por estimular la producción audiovisual desde las entidades federativas.

¿Qué es la ley de cine?

Esta ley tiene como objetivo el impulso de la creación, distribución, difusión y exhibición de obras cinematográficas, además de su conservación y resguardo, atendiendo de manera integral los temas relacionados con la articulación, fortalecimiento y crecimiento de la industria del cine nacional.