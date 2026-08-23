Oficial | El Gobierno de Claudia Sheinbaum otorga el pasaporte mexicano negro y solo será exclusivo para este grupo

México mantiene los controles migratorios habituales en sus principales aeropuertos internacionales y recuerda la importancia de contar con un pasaporte vigente, en buen estado y que cumpla con los estándares internacionales para los viajeros extranjeros. Presentarse con un documento vencido o deteriorado puede ocasionar demoras y complicaciones operativas.

Esta verificación de documentos es especialmente relevante en terminales con alto flujo de pasajeros internacionales, donde las aerolíneas y las autoridades migratorias supervisan de manera rigurosa que las credenciales se encuentren en regla antes de iniciar el viaje.

Por qué el pasaporte de México en verde? Shutterstock

De acuerdo con la normativa migratoria mexicana y los estándares globales de aviación, las autoridades y las líneas aéreas pueden denegar el embarque o el ingreso al país si el documento de identidad no cumple con los requisitos mínimos de validez.

Alerta migratoria | El requisito del pasaporte que puede complicar el ingreso a México

Muchos pasajeros asumen que un pasaporte puede utilizarse hasta el mismo día de su vencimiento. Sin embargo, las normativas internacionales y las políticas de las propias aerolíneas suelen requerir márgenes de seguridad —frecuentemente de al menos seis meses de vigencia posterior a la fecha de llegada— para evitar inconvenientes operativos.

Los factores principales que un viajero debe tener en cuenta antes de volar a México incluyen:

La normativa de vigencia exigida por el país de origen o de tránsito.

Las condiciones específicas que aplican según la nacionalidad del visitante.

Las políticas preventivas de la aerolínea con la que se realiza el vuelo.

Por este motivo, quienes se presenten con un documento próximo a caducar o con alteraciones físicas podrían enfrentar controles adicionales o restricciones por parte de las líneas aéreas desde el punto de partida.

Documentación en mal estado o vencida: qué complicaciones pueden surgir

Viajar con un pasaporte vencido, dañado o que no cumpla con los criterios formales puede derivar en diversos problemas logísticos, entre ellos:

Rechazo del ingreso al país.

Retención temporal durante el control migratorio.

Demoras en el proceso de admisión.

Problemas con vuelos de conexión.

Pérdida de reservas de hoteles y servicios turísticos.

Qué deben revisar los extranjeros antes de viajar a México

Antes de viajar, las autoridades recomiendan comprobar la fecha de vencimiento del pasaporte y asegurarse de que el documento se encuentre en buenas condiciones.

También es importante revisar que no tenga páginas rotas, daños importantes u otros inconvenientes que puedan dificultar su lectura o verificación en los controles migratorios.

Para quienes ingresen por destinos con gran movimiento internacional, como Guadalajara, Monterrey y Cancún, contar con toda la documentación en regla puede ayudar a evitar demoras y complicaciones durante el ingreso al territorio mexicano.