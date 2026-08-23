En esta noticia
México mantiene los controles migratorios habituales en sus principales aeropuertos internacionales y recuerda la importancia de contar con un pasaporte vigente, en buen estado y que cumpla con los estándares internacionales para los viajeros extranjeros. Presentarse con un documento vencido o deteriorado puede ocasionar demoras y complicaciones operativas.
Esta verificación de documentos es especialmente relevante en terminales con alto flujo de pasajeros internacionales, donde las aerolíneas y las autoridades migratorias supervisan de manera rigurosa que las credenciales se encuentren en regla antes de iniciar el viaje.
De acuerdo con la normativa migratoria mexicana y los estándares globales de aviación, las autoridades y las líneas aéreas pueden denegar el embarque o el ingreso al país si el documento de identidad no cumple con los requisitos mínimos de validez.
Alerta migratoria | El requisito del pasaporte que puede complicar el ingreso a México
Muchos pasajeros asumen que un pasaporte puede utilizarse hasta el mismo día de su vencimiento. Sin embargo, las normativas internacionales y las políticas de las propias aerolíneas suelen requerir márgenes de seguridad —frecuentemente de al menos seis meses de vigencia posterior a la fecha de llegada— para evitar inconvenientes operativos.
Los factores principales que un viajero debe tener en cuenta antes de volar a México incluyen:
- La normativa de vigencia exigida por el país de origen o de tránsito.
- Las condiciones específicas que aplican según la nacionalidad del visitante.
- Las políticas preventivas de la aerolínea con la que se realiza el vuelo.
Por este motivo, quienes se presenten con un documento próximo a caducar o con alteraciones físicas podrían enfrentar controles adicionales o restricciones por parte de las líneas aéreas desde el punto de partida.
Documentación en mal estado o vencida: qué complicaciones pueden surgir
Viajar con un pasaporte vencido, dañado o que no cumpla con los criterios formales puede derivar en diversos problemas logísticos, entre ellos:
- Rechazo del ingreso al país.
- Retención temporal durante el control migratorio.
- Demoras en el proceso de admisión.
- Problemas con vuelos de conexión.
- Pérdida de reservas de hoteles y servicios turísticos.
Qué deben revisar los extranjeros antes de viajar a México
Antes de viajar, las autoridades recomiendan comprobar la fecha de vencimiento del pasaporte y asegurarse de que el documento se encuentre en buenas condiciones.
También es importante revisar que no tenga páginas rotas, daños importantes u otros inconvenientes que puedan dificultar su lectura o verificación en los controles migratorios.
Para quienes ingresen por destinos con gran movimiento internacional, como Guadalajara, Monterrey y Cancún, contar con toda la documentación en regla puede ayudar a evitar demoras y complicaciones durante el ingreso al territorio mexicano.