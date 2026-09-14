Durante años, muchos mexicanos consideraron que contar con el pasaporte vigente y la documentación necesaria era suficiente para viajar al extranjero sin inconvenientes. Sin embargo, una nueva disposición introduce un cambio importante para quienes mantienen deudas por obligaciones alimentarias.

El Gobierno de México confirmó una medida que podría afectar la posibilidad de salir del país de las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. En determinados casos, aparecer en este registro puede derivar en restricciones para abandonar el territorio nacional, aun cuando el pasaporte se encuentre vigente y no presente irregularidades.

De esta manera, el incumplimiento de una pensión alimenticia puede generar consecuencias que van más allá de la obligación de saldar la deuda y convertirse también en un impedimento para realizar viajes internacionales.

Tener una deuda por pensión alimenticia podría convertirse en un obstáculo legal para viajar al extranjero. (Foto: Archivo) Archivo

La medida está vinculada con una modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 86 votos a favor, después de haber recibido el respaldo de la Cámara de Diputados. El proyecto fue posteriormente remitido al Ejecutivo federal para continuar con el proceso correspondiente y su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El nuevo registro que cambiará los trámites: así operará la base de datos que frenará tu pasaporte

El eje central de esta medida es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una nueva herramienta que funcionará como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Su función será identificar y concentrar en tiempo real la información de personas deudoras y acreedoras alimentarias con resoluciones judiciales firmes .

Esa información estará disponible para distintas autoridades del país, con el objetivo de validar trámites y aplicar restricciones cuando corresponda.

El registro será administrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que contará con 300 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para ponerlo en funcionamiento en todo el territorio nacional.

Además, la base de datos se alimentará directamente con información proporcionada por el Poder Judicial de la Federación, por lo que solo incluirá casos respaldados por resoluciones judiciales.

Todo lo que podrías perder si no pagas: pasaporte, licencia y hasta cargos públicos

Las autoridades advirtieron que esta reforma traerá consecuencias concretas para quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias.

Entre las restricciones más relevantes se encuentran la imposibilidad de tramitar o renovar el pasaporte, lo que impediría viajar fuera del país, así como la suspensión para obtener o renovar la licencia de conducir.

También quedarán limitadas otras actividades y derechos, entre ellos:

No podrás ser candidato a cargos de elección popular.

No podrás ocupar cargos como juez o magistrado.

Se complicarán trámites notariales como compra de inmuebles o transmisión de derechos.

Al casarte, el Registro Civil deberá informar si alguno figura como deudor alimentario.

Entre las restricciones más relevantes se encuentran la imposibilidad de tramitar o renovar el pasaporte, lo que impediría viajar fuera del país, así como la suspensión para obtener o renovar la licencia de conducir. (Foto: Shutterstock)

El dato que encendió las alarmas: 7 de cada 10 padres divorciados no pagan pensión

La implementación de esta medida tiene una razón de fondo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 padres divorciados en México incumplen con el pago de la pensión alimenticia .

Frente a este panorama, las autoridades buscan endurecer las sanciones para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir manutención.