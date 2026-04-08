La Verificación Vehicular en el Estado de México es un trámite obligatorio que deben cumplir los automovilistas de forma periódica. Para 2026, las autoridades ya habilitaron la consulta de tarifas oficiales y el sistema para agendar citas en línea. El llamado apunta a que los conductores realicen el proceso en tiempo y forma para evitar multas. Además, ofrece una opción rápida y sencilla de gestionar el trámite digitalmente sin necesidad de intermediarios. Las autoridades del Estado de México informaron que las tarifas oficiales de la Verificación Vehicular 2026 ya pueden consultarse en línea y varían según el tipo de vehículo y el holograma asignado, como “00”, “0”, “1” o “2”. Para conocer el costo exacto, los automovilistas deben ingresar al portal oficial de verificación, donde también pueden identificar el holograma correspondiente según las características de su vehículo. Contar con esta información permite anticipar el gasto, evitar desinformación o cobros indebidos y organizar el trámite con mayor claridad. Además, el acceso digital facilita la consulta desde cualquier dispositivo y forma parte de la modernización de los servicios vehiculares. No realizar la verificación vehicular en tiempo y forma puede derivar en multas, por lo que las autoridades insisten en cumplir con los plazos establecidos, que se organizan de manera bimestral según el último dígito de la placa del vehículo. Evitar la sanción es sencillo si se agenda la cita y se acude dentro del periodo que corresponde, lo que permite circular sin inconvenientes y conforme a la normativa vigente. Además, la multa busca incentivar el cumplimiento de esta obligación y reducir las emisiones contaminantes, por lo que verificar a tiempo no solo evita un gasto extra, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente.