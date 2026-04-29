La crisis en el sistema de salud colombiano suma un nuevo capítulo. El Instituto Nacional de Cancerología confirmó que, a partir del 1 de mayo de 2026, no recibirá nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS, una decisión que enciende las alarmas entre usuarios y expertos del sector. El anuncio, realizado el 28 de abril, responde a un conflicto que se ha prolongado durante meses entre ambas entidades, principalmente por deudas acumuladas, falta de autorizaciones y ausencia de un contrato vigente que respalde la prestación de servicios médicos. La determinación del Instituto Nacional de Cancerología se origina en la imposibilidad de sostener la atención sin garantías administrativas ni financieras. Según explicó la entidad, durante varios meses se continuó prestando servicios incluso sin contrato, lo que agravó la situación. El punto de quiebre fue la falta de acuerdos frente a la cartera pendiente y la ausencia de autorizaciones para nuevos procedimientos. En ese contexto, el Instituto aseguró que no fue posible llegar a consensos con Nueva EPS, lo que obligó a tomar esta medida. Además, la entidad dejó claro que se trata de una decisión temporal, condicionada a que se logre restablecer un marco contractual que permita garantizar la atención de manera sostenible. La suspensión comenzará a regir desde el 1 de mayo de 2026 y aplica exclusivamente para nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS que requieran atención en el Instituto Nacional de Cancerología. Es clave señalar que los pacientes que ya se encuentran en tratamiento no serán afectados por esta decisión y podrán continuar con sus procesos médicos con normalidad. A pesar de la restricción, el Instituto confirmó que mantendrá activos servicios esenciales para garantizar la atención de casos críticos. Entre ellos se destacan: Estas excepciones buscan evitar riesgos mayores en poblaciones vulnerables y situaciones de emergencia. La reacción no se hizo esperar. El interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, cuestionó públicamente la decisión del Instituto, señalando que no hubo comunicación previa antes de emitir el comunicado. El funcionario manifestó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener en los pacientes, especialmente aquellos que requieren atención urgente o están en proceso de diagnóstico. Asimismo, aseguró que desde la EPS existen compromisos financieros en curso y negó que se esté incumpliendo de manera deliberada con las obligaciones económicas hacia el Instituto. Aunque la medida no afecta a quienes ya están en tratamiento, sí genera incertidumbre para nuevos diagnósticos o casos que requieran remisión hacia el Instituto Nacional de Cancerología. Por ahora, ambas entidades continúan en conversaciones con el objetivo de resolver el conflicto y restablecer la atención lo antes posible. Sin embargo, no hay una fecha clara para una solución definitiva. Mientras tanto, los pacientes deberán estar atentos a las indicaciones de su EPS y a posibles alternativas dentro de la red de prestadores habilitados en el país.