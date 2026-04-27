La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un criterio que marca un precedente en el ejercicio del servicio público. A partir de esta resolución, cualquier funcionario que desempeñe funciones sin estar legalmente facultado podrá enfrentar consecuencias penales. El fallo no depende de que exista un desvío de recursos o corrupción directa. El simple hecho de ocupar o ejercer un cargo sin atribuciones legales ya constituye una falta que puede derivar en prisión. La resolución establece que los servidores públicos deben actuar estrictamente dentro de las funciones que les fueron asignadas. En caso contrario, se incurre en responsabilidades legales que pueden escalar a sanciones penales. Este criterio aplica a cualquier funcionario o político que asuma tareas o decisiones fuera de su competencia. No importa el nivel jerárquico, ya que la norma busca abarcar todo el aparato gubernamental. El objetivo es evitar abusos de poder o interpretaciones discrecionales del cargo. Con esto, se refuerza el principio de legalidad en la administración pública. Uno de los puntos clave del fallo es que no se requiere comprobar daño patrimonial al Estado. Es decir, no es necesario demostrar que hubo corrupción o desvío de recursos. El delito se configura por el ejercicio indebido de funciones públicas. Esto implica que basta con actuar fuera del marco legal para incurrir en una falta penal. La medida apunta a sancionar conductas que vulneren el orden institucional. Así, se busca prevenir irregularidades antes de que escalen a casos de corrupción más graves. Con este precedente, los funcionarios deberán ser más cuidadosos al tomar decisiones o asumir responsabilidades. Cualquier acción fuera de sus atribuciones podría tener consecuencias legales severas. El fallo también obliga a reforzar los mecanismos de control interno en las instituciones. La correcta delimitación de funciones será clave para evitar sanciones. Finalmente, esta decisión de la Suprema Corte busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El mensaje es claro: el respeto a la ley será obligatorio en todos los niveles del servicio público.