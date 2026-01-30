México enfrentará condiciones meteorológicas extremas ante la próxima llegada del frente frío 32. En esta línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire polar ingresará por la frontera norte del país acompañado de fuertes ráfagas de viento y posible caída de lluvia.

Las autoridades prevén que sus principales efectos comiencen a sentirse a partir de la noche del viernes, impactando principalmente las regiones del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Conoce los detalles del último reporte oficial y mantén en resguardo tu bienestar.

Pronóstico del clima para el fin de semana

De acuerdo con los pronósticos, este frente frío traerá la presencia de vientos fuertes y un descenso notable de las temperaturas, especialmente en los estados fronterizos.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento del sistema para emitir alertas oportunas a la población.

Las bajas temperaturas se extenderán hacia las regiones centrales y orientales del país. Durante la madrugada del sábado se anticipan valores mínimos de entre -5 y 0 grados, acompañados de heladas, en entidades como:

Baja California

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

Incluso en zonas montañosas de la Ciudad de México, Jalisco y Chiapas, el termómetro descenderá hasta rangos de 0 a 5 grados, lo que obligará a la población a extremar precauciones ante el brusco descenso térmico.

Hay una alta probabilidad de nevadas o caída de aguanieve en las principales elevaciones del país. De acuerdo con el informe técnico, montañas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote reunirán las condiciones necesarias para presentar un manto blanco.

Al mismo tiempo, se prevén precipitaciones intensas en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco . Este comportamiento dual del frente frío evidencia la intensidad del evento meteorológico, que impactará de forma significativa a diversas regiones del país.

¿Cuáles son las recomendaciones para el frío?

Ante estas condiciones, el SMN emitió recomendaciones de prevención. Las bajas temperaturas podrían generar hielo sobre carreteras, aumentando el riesgo de accidentes. Asimismo, los vientos fuertes podrían ocasionar la caída de árboles y estructuras ligeras, mientras que la formación de bancos de niebla reducirá la visibilidad en distintos tramos carreteros.