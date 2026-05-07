En México, cobrar por quincena no es solo una costumbre es la forma en que millones de personas organizan su renta, el supermercado y el pago de deudas. Por eso, cuando la fecha de pago cae en domingo, en un día feriado o en un día inhábil bancario, se genera la duda acerca qué día corresponde pagar. Si el patrón incumple la reglamentación legal, puede significar un fin de semana sin dinero disponible o un presupuesto completamente desacomodado para sus empleados. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el salario debe pagarse en día laborable y en el lugar donde se presta el servicio. La lógica detrás de esa norma es garantizar que el trabajador tenga acceso oportuno a su dinero, no solo que la empresa haya ejecutado técnicamente una transferencia. Cuando la fecha fijada para el pago coincide con un domingo, día de descanso obligatorio o festivo, la LFT dispone que el pago debe ajustarse para que el trabajador lo reciba en un día hábil. En la gran mayoría de los casos, eso implica adelantar el depósito o la entrega del salario al viernes anterior, es decir, al último día hábil previo. Esto aplica tanto si la empresa paga en efectivo como si lo hace mediante transferencia bancaria. Aunque los pagos electrónicos han avanzado considerablemente, el criterio legal no se refiere solo al acto técnico de transferir fondos, sino a que el trabajador pueda acceder a su salario de forma oportuna. Cuando se habla del “último día hábil”, la confusión más frecuente surge porque los días inhábiles laborales y los bancarios no siempre coinciden. Un día puede ser laborable en la empresa pero inhábil para los bancos, lo que afecta directamente la dispersión de nómina. Si los procesos de pago de una empresa dependen del sistema bancario tradicional, el último día hábil será el último en que los bancos operen antes del domingo o festivo. Sin embargo, si la empresa tiene capacidad de dispersión y el banco del trabajador recibe transferencias SPEI las 24 horas, el pago podría llegar en domingo, aunque eso no exime al patrón de su obligación de garantizar un cobro oportuno. En cualquier caso, si el empleador no cumple con los plazos establecidos por la LFT, el trabajador tiene derecho a presentar una queja ante la Secretaría del Trabajo o iniciar un procedimiento ante el Tribunal Laboral correspondiente. Conocer esta regla es el primer paso para defender el salario y planear mejor las finanzas personales cada quincena.