La Ciudad de México anunció un nuevo reglamento para vehículos eléctricos motorizados personales, con medidas obligatorias que modificarán la circulación de miles de usuarios en calles y avenidas. El Gobierno de Clara Brugada aseguró que las nuevas disposiciones buscan una movilidad “segura para todas y todos”. Entre los cambios más importantes destacan la obligatoriedad de placas, licencia y casco para circular legalmente. Por otra parte, las autoridades advirtieron que estará prohibido utilizar banquetas, ciclovías, carriles confinados de autobuses y vialidades donde se superen los 50 kilómetros por hora. El nuevo esquema entrará en vigor de manera gradual y obligará a regularizar las unidades eléctricas personales antes del 20 de noviembre de 2026. Según la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, las placas serán “obligatorias desde la tienda” a partir del 1 de julio de 2026. Las nuevas reglas aplicarán específicamente para scooters, motocicletas y otros vehículos eléctricos motorizados personales. El Gobierno capitalino afirmó que el objetivo es reforzar la seguridad vial y reducir riesgos para peatones, ciclistas y automovilistas en la capital.