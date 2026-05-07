En Guerrero, una nueva iniciativa propone que los trámites del Registro Civil ya no requieran traslados para ciertos sectores de la población. En lugar de acudir a una oficina, serían las autoridades quienes visiten directamente los hogares para realizar gestiones como actas de nacimiento, matrimonio o defunción. La medida busca eliminar obstáculos que durante años afectaron a personas en situación vulnerable. De aprobarse la iniciativa, el Registro Civil no solo ampliaría su cobertura, sino que cambiaría su lógica de atención: pasaría de un modelo pasivo —donde el ciudadano debe acudir— a uno activo, en el que el Estado de México se acerca a quienes más lo necesitan. El procedimiento sería sencillo: tras presentar la documentación médica que acredite la imposibilidad de traslado, se programaría una visita domiciliaria por parte de personal autorizado. Durante esa visita, se podrían iniciar y completar trámites esenciales como actas de nacimiento, matrimonio o defunción, con la misma validez legal que si se realizaran en una oficialía. La propuesta está dirigida principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad que, por motivos de salud o movilidad, no pueden trasladarse a una oficialía. Para acceder, se deberá presentar una acreditación médica que justifique la imposibilidad de acudir de manera presencial. De aprobarse, este esquema permitiría que los trámites se realicen directamente en casa, sin costo alguno. La iniciativa contempla modificaciones específicas a la Ley 495 del Registro Civil, incorporando nuevas disposiciones que obligan a las autoridades a brindar atención domiciliaria. Con esto, el servicio dejaría de ser opcional para convertirse en una responsabilidad institucional. El objetivo central es garantizar el derecho a la identidad, considerado la puerta de entrada a otros beneficios como programas sociales, servicios de salud y apoyos gubernamentales.