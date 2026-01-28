En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca por una serie de fenómenos que se registrarán a partir del miércoles y modificarán las características térmicas en distintas regiones del país.
En este contexto, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima dio a conocer que la masa de aire ártico asociada al frente frío “se dará vuelta” y provocará un gradual ascenso de las temperaturas en algunas zonas del país.
Por otra parte, se esperan lluvias de variada intensidad y rachas de viento de hasta 90 km/h. Para mayor información, se aconseja checar todos los detalles al respecto.
Cambia la masa de aire: dónde subirán las temperaturas y cuáles son las zonas en alerta por frío
La masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 30, se encuentra modificando sus características térmicas, lo que provocará a partir del miércoles 28 de enero un probable ascenso de las temperaturas en distintas regiones del país.
No obstante, persistirá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 28 de enero de 2026
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla (suroeste).
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de enero de 2026
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.
¿En qué estados lloverá a partir del miércoles?
Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
En esta misma línea, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el estado de Guerrero. Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.
Se espera que los estados afectados por el agua sean a partir de hoy los siguientes:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo