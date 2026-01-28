El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca por una serie de fenómenos que se registrarán a partir del miércoles y modificarán las características térmicas en distintas regiones del país.

En este contexto, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima dio a conocer que la masa de aire ártico asociada al frente frío “se dará vuelta” y provocará un gradual ascenso de las temperaturas en algunas zonas del país.

El pronóstico del tiempo durante el miércoles 28 de enero para la República Mexicana. (Foto: Archivo)

Por otra parte, se esperan lluvias de variada intensidad y rachas de viento de hasta 90 km/h. Para mayor información, se aconseja checar todos los detalles al respecto.

Cambia la masa de aire: dónde subirán las temperaturas y cuáles son las zonas en alerta por frío

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 30, se encuentra modificando sus características térmicas, lo que provocará a partir del miércoles 28 de enero un probable ascenso de las temperaturas en distintas regiones del país.

No obstante, persistirá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 28 de enero de 2026

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de enero de 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

¿En qué estados lloverá a partir del miércoles?

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El pronóstico de precipitación total acumulada hasta el 1 de febrero. (Foto: Archivo).

En esta misma línea, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el estado de Guerrero. Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.

Se espera que los estados afectados por el agua sean a partir de hoy los siguientes: