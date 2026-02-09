El Servicio Militar Nacional en México implementó un cambio sustancial en su modelo de adiestramiento con el propósito de facilitar el cumplimiento de esta obligación constitucional. La modificación principal consiste en la reducción drástica del tiempo necesario para liberar la Cartilla Militar, que pasó de 44 semanas a solamente 13 semanas de entrenamiento efectivo. La transformación del esquema responde a un diagnóstico realizado por especialistas, quienes determinaron que el formato anterior resultaba poco atractivo para los jóvenes. El objetivo fue hacer el servicio más compatible con las actividades escolares y laborales, facilitando así el cumplimiento y evitando abandonos por la duración prolongada. El programa actualizado contempla 10 materias cívico-militares diseñadas para brindar formación básica, disciplina y capacitación en apoyo a la población. Entre las asignaturas se incluyen: El adiestramiento se lleva a cabo exclusivamente los sábados, en un horario de 7:00 a 13:00 horas, permitiendo que los conscriptos continúen con sus estudios o empleos durante la semana. La Fase de Adiestramiento se divide en dos escalones anuales: del 14 de febrero al 9 de mayo, y del 1 de agosto al 24 de octubre. Cada escalón comprende 13 sesiones sabatinas que equivalen al total del programa reformado. El tradicional sorteo de bola blanca y bola negra continúa sin modificaciones. Quienes obtengan bola blanca deben marchar en los Centros de Adiestramiento del Ejército, mientras que los de bola negra quedan dispensados de marchar y su cartilla se libera al final del periodo establecido permaneciendo en archivo. La modalidad de Servicio Militar Encuadrado también se ajustó a las 13 semanas de duración. En este esquema, los jóvenes permanecen en instalaciones militares con un adiestramiento más personalizado, recibiendo beneficios similares a los de un soldado en activo y acompañamiento constante de instructores. Según las autoridades, una parte importante de quienes concluyen esta modalidad causa alta como soldado o ingresa a planteles de educación militar. La participación de mujeres voluntarias se mantiene vigente, reduciendo igualmente su compromiso de 44 semanas a 13 sesiones. Las participantes se integran en los mismos grupos que los hombres y, aunque reciben una cartilla simbólica al concluir, ya que no tienen obligación constitucional, se han convertido en principales promotoras del programa por su experiencia positiva, destacó el comandante.