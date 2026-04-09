China puso en marcha la construcción de una isla flotante científica sin precedentes, diseñada para operar en aguas profundas y bajo escenarios climáticos extremos. La iniciativa fue anunciada desde Shanghái como parte de su estrategia para liderar la exploración oceánica. El proyecto, concebido como una infraestructura de última generación, permitirá desarrollar investigaciones en condiciones reales del océano, integrando pruebas tecnológicas y monitoreo continuo. Su diseño apunta a operar en entornos de alta complejidad, incluso ante situaciones críticas. Además de su capacidad científica, esta plataforma destaca por su resistencia estructural, ya que fue diseñada para soportar condiciones severas, lo que refuerza su papel dentro de la nueva tecnología oceánica global. La plataforma, denominada Deep-Sea All-Weather Resident Floating Research Facility, es considerada una de las principales apuestas científicas del país dentro de su plan quinquenal. Su estructura contempla un diseño semisumergible de doble casco con dimensiones de 138 metros de largo y 85 metros de ancho. Con un desplazamiento cercano a las 78.000 toneladas, esta base flotante permitirá realizar experimentos en mar abierto, así como procesar datos en tiempo real. El desarrollo está liderado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái y tiene como meta su finalización en 2030. El diseño integra una plataforma central que funcionará como núcleo operativo, acompañada de laboratorios embarcados y un sistema de soporte en tierra para análisis técnico. Esta configuración permitirá sostener operaciones científicas complejas durante largos periodos. La estructura podrá alojar hasta 238 personas durante aproximadamente cuatro meses sin necesidad de reabastecimiento, lo que la convierte en una base autosuficiente para misiones prolongadas en el océano. Uno de los aspectos más innovadores es su capacidad para operar a grandes profundidades. Gracias a su diseño de doble casco semisumergible, la plataforma podrá desplegar equipos de gran peso para investigaciones en zonas de hasta 10.000 metros. Este desarrollo permitirá realizar pruebas en minería submarina, sistemas energéticos offshore y estudios sobre ecosistemas marinos, además de mejorar la capacidad de monitoreo climático, incluyendo la predicción de fenómenos c