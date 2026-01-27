El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a todos los habitantes de México por lluvias torrenciales que se registrarán durante el transcurso de la jornada, así como también rachas de vientos de hasta 110 km/h. ¿Cuáles serán los estados afectados y qué aconsejan los expertos?

Alerta por lluvias torrenciales: qué estados se verán afectados

A partir del martes 27 de enero, la masa de aire ártico que se ha visto asociada al último frente frío mantendrá las condiciones para que llueva torrencialmente en el oriente y sureste del territorio nacional, con precipitaciones puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

El pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en la República Mexicana. (Foto: Archivo).

En esta misma línea, el SMN ha emitido una serie de advertencias por el evento de “Norte”, que ocasionará rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 60 a 80 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el valle de México.

En este contexto, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalla cuáles serán las entidades federativas que se verán impactadas por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Veracruz (Papaloapan)

Tabasco

Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital y Las Montañas)

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Estado de México

Guerrero

Yucatán.

¿Qué advertencias emitió el SMN?

De acuerdo a los detalles que brindó el SMN en torno a los fenómenos meteorológicos que afectarán al país durante los últimos días de enero, se han emitido una serie de advertencias.

El martes 27 de enero se desencadenarán fuertes lluvias en distintos estados del país. (Foto: Archivo).

En primer lugar, las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Al mismo tiempo, las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En tercer lugar, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Por otro lado, las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

En este contexto, se aconseja a los habitantes del territorio azteca circular con precaución y tomar nota de las advertencias para evitar estragos.